Der "Dreggiche 1000er" kehrt nach Bad Brückenau zurück. Am 2. Oktober 2022 heißt es wieder: Volle Kanne die Schotter- und Skipiste hinauf. Im vergangenen Jahr hatte der "Dreggiche 1000er" Premiere gefeiert. Knapp 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begaben sich an den Start am Felsenkeller im Stadtzentrum, um die 912 Meter mit 140 Höhenmetern und einer Steigung von 22 Prozent zu bewältigen.

Bei der zweiten Auflage gibt es ein paar kleine Unterschiede im Vergleich zur Auftaktveranstaltung. Die idyllische Strecke vom Felsenkeller bis zur Himmelsleiter hinauf entlang der ehemaligen Skipiste bleibt gleich, jedoch haben die Veranstalter an ein paar Details gefeilt. Zum ersten Mal geht der Bergsprint in drei unterschiedlichen Formaten an den Start. Neben dem klassischen "Dreggichen 1000er" im Einzelsprint warten die Veranstalter mit einer Zweier-Staffel auf. Der Staffelstab wird unterhalb der Himmelsleiter übergeben.

Ein weiteres Format ist der Kidsrun. Für den "Dreggichen 100er" können sich Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren anmelden. Hierbei kommt es nicht so sehr auf die Zeit an, sondern jeder Teilnehmer soll sich als Sieger fühlen, wenn er den Berg bezwungen hat. Die Zeitnahme bei den Erwachsenen erfolgt in diesem Jahr erstmals elektronisch. Der Chip zur Zeitmessung befindet sich auf der Startnummer.

Durch die technischen Neuerungen sollen noch genauere Zeiten als im vergangenen Jahr ermittelt werden. Außerdem werden die Ergebnisse direkt nach dem "Dreggichen 1000er" im Internet verfügbar sein. Bei der Einzel- und Staffelwertung wird es neben einer Wertung nach Altersklassen auch eine Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern geben. Sieger der einzelnen Altersklassen werden jedoch nicht prämiert. Hier zählt die jeweilige Gesamtwertung.

Der Start ist am 2. Oktober ab 15 Uhr vorgesehen. Die Laufveranstaltung endet gegen 19 Uhr. Im Anschluss soll es eine After-Show-Party bis 24 Uhr mit musikalischer Umrahmung geben. Titelverteidiger bei den Herren ist Florian Kretschmann (SCK Oberwildflecken), der den Bergsprint in sagenhaften 5:33 Minuten absolvierte. Bei den Frauen hatte Sonja Muth (DJK Schondra) mit 7:53 Minuten die Nase vorne. Veranstalter ist der noch recht junge Verein SD 2020 Bad Brückenau.