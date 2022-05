HG Maintal - FC Bad Brückenau 32:37 (17:21).

Auch wenn für die Herren des FC Bad Brückenau nichts mehr zu retten ist in dieser Saison, so wollten sie sich doch anständig und mit viel Schwung aus der Bezirksoberliga verabschieden. "Wir wollten wieder einmal Tempo gehen von Anfang bis zum Ende. Was wir auch größtenteils ordentlich gemacht haben", berichtet Coach Stefan Bott. "Außerdem wollten wir uns im Abwehrspiel steigern. Bei den zurückliegenden Spielen haben wir definitiv zu viele Gegentore kassiert." Von Beginn an versuchten die Sinnstädter im Veitshöchheimer Schulsportzentrum, selbst den Ton anzugeben. "Das ist uns auch größtenteils gelungen. Wir haben in Spielverlauf nie zurückgelegen", so Bott. Im Angriff konnten die FCler ihr bewährtes Positionsspiel aufziehen und diesmal auch wieder einige einfache Tore aus dem Tempogegenstoß heraus erzielen. Das Konterspiel hatte in dieser Saison oftmals mangels Personal zwangsläufig in den Hintergrund geschoben werden müssen. "Im Abwehrverhalten haben wir immer noch sehr viel Luft nach oben. Wir wollten den Gegner bei 25 Tore halten. Das ist uns leider nicht gelungen." Hierbei müsse sich das Team in Zukunft definitiv steigern. "Generell war es für die Jungs einfach super, zum Ende der Saison noch einen Sieg mitzunehmen." Erneut bekamen junge Perspektivspieler mehr Spielzeit.

Tore für Bad Brückenau: Simon Dietrich (17/6), Lukas Heil (6), Simon Weiner (6), Georg Hoch (4), Tom Schumm (3), Nico Schöller (1).

FC Bad Brückenau - TSV Lohr 20:19 (9:10).

Kaum ist der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga in trockenen Tüchern, schon gelingt dem FC Bad Brückenau ein seltener Sieg gegen die Handballerinnen aus Lohr. Der Heimerfolg war allerdings ein hartes Stück Arbeit, denn zu keiner Phase der Partie konnte sich eines der beiden Teams ansatzweise einen Vorsprung herausspielen. Die FClerinnen agierten mutig, frech und aggressiv am gegnerischen Kreis, holten sich insgesamt zehn Strafwürfe heraus, von denen sie allerdings nur sechs versenkten. Gut für die Gastgeberinnen, dass auch der TSV Lohr bei seinen Siebenmetern ganz erhebliche Probleme hatte. FC-Keeperin Denise Fischer hinterließ einen sehr guten Eindruck und kochte etliche Strafwürfe ab. Mit zunehmender Spieldauer vergaben die Bad Brückenauerinnen allerdings immer mehr freie Würfe, die sie allzu häufig krachend ans Aluminium hämmerten. So blieben die Handballerinnen aus dem Spessart im Spiel, glichen 40 Sekunden vor Schluss durch Lea Brey zum 19:19 aus, was dann Ballbesitz für den FC Bad Brückenau in den finalen Sekunden bedeutete. Anna Pragmann nahm ihren ganzen Mut zusammen, zog als Linkshänderin von der rechten Außenbahn ins Zentrum, um den Ball per Sprungwurf diagonal direkt in den Winkel zu schleudern. Dieses spektakuläre Traumtor war die letzte Aktion des Spiels, der Jubel der nicht gerade erfolgsverwöhnten Sinnstädterinnen fiel entsprechend euphorisch aus.

Tore für Bad Brückenau: Sophie Gundelach (8/2), Lena Übelacker (7/4), Anna Pragmann (3), Jana Gebhard (1), Hannah Weber (1).

SG Garitz/Nüdlingen - TG Höchberg 24:15 (13:6).

Einen durchweg verdienten Sieg führen die Garitz-Nüdlingerinnen zum Saisonabschluss ein. Bereits nach einer Viertelstunde führte die SG mit 10:3. Nach der Pause suagten sich die Gäste etwas heran, doch ein Viererpack der torhungrigen Theresa Kleinhenz sorgte für endgültig klare Verhältnisse. Unterdessen teilt Oliver Hilbert-Probeck, der seit einigen Wochen die Handballerinnen der SG übergangsweise trainiert hatte, mit, dass er in der kommenden Saison nicht als Coach zur Verfügung steht. Darüber informierte er das Team am Wochenende. "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht in den letzten Wochen. Aber ich habe den Spielerinnen meine endgültige Entscheidung jetzt offiziell so mitgeteilt." Hilbert-Probeck, der seit vielen Jahren als Spieler und Trainer beim FC Bad Brückenau aktiv ist, hatte bei den Sinnstädtern zuletzt das Bezirksoberliga-Team der Herren gecoacht, sein Amt aber auf eigenen Wunsch zur Verfügung gestellt und eine vorläufige Auszeit genommen. Zur SG Garitz/Nüdlingen kam der Handballexperte auf ausdrücklichen Wunsch der Frauenmannschaft, die im Verlauf der Saison kurzfristig einen neuen Übungsleiter gesucht hatte.

Tore für Garitz/Nüdlingen: Theresa Kleinhenz 7, Melissa Schäfer 6/1/1, Milena Schmitt 4, Hanna Mahlmeister 3, Pia Steinegger 1, Pia Hein 1, Sophie Hippler 1, Leonie Kaiser 1.

FC Bad Brückenau II - MHV Schweinfurt II 37:31 (18:13).

Zum Saisonfinale der Bad Brückenauer Zweitvertretung hatten sich die FCler ein paar Geheimwaffen an Bord geholt. Beispielsweise Routinier Alexander Bauer. Der Linkshänder läuft nach einer fast zweijährigen Verletzungspause nach Kreuzbandriss zu alter Form auf und hat den Spaß am Handball wiederentdeckt. Mit seinen elf Treffern sorgte der wurfgewaltige Bad Brückenauer für eine deutliche Überlegenheit der Gastgeber. Auch Altmeister Mark Hannig hielt mal wieder den Kasten der Bad Brückenauer Reserve sauber. Die Schweinfurter waren gänzlich ohne Ersatzspieler in die Rhön gereist, hielten sich unter diesen Umständen sehr tapfer, mussten nach einer kurzen Aufholjagd im zweiten Durchgang dann aber die Brückenauer davonziehen lassen. Schiedsrichter Dirk Stumpe hatte mit dem fairen Match keinerlei Probleme und konnte auf Zeitstrafen verzichten. Die "jungen Wilden" im FC-Team zeigten in der Offensive viel Kreativität, Experimentierlaune und Spielfreude. Der obligatorische Kempa-Trick führte tatsächlich zum erhofften Torerfolg durch Tom Leidel. Auf die jungen Nachwuchsspieler wird es nun verstärkt ankommen, um die Handball-Bastion Bad Brückenau in die Zukunft zu führen, nach einer verrückten und besonders für den Handballsport sehr schwierigen und aufreibenden Spielzeit.

Tore für Bad Brückenau: Alexander Bauer (11), Tom Leidel (5), Nico Schöller (4), Steven Trotno (4), Lukas Heil (4), Sven Markovics (3/1), Jan Markovics (3), Patrick Lieb (2), Christian Karl (1).