In einem nah gelegenen Supermarkt einzukaufen, ist für viele Menschen nicht möglich. Insbesondere in ländlichen Regionen sind Geschäfte und Nahversorger oft Kilometer weit entfernt von der eigenen Haustür. Der Online-Supermarkt myenso setzt genau hier mit seiner Geschäftsidee an. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen betreibt bundesweit bereits 16 Mini-Supermärkte in kleinen Gemeinden - wie etwa seit rund einem Jahr in Wollbach im Landkreis Rhön-Grabfeld. Nun eröffnet auch in Münnerstadt (Kreis Bad Kissingen) eine Tante-Enso-Filiale. Die Umbauarbeiten vor Ort sind bereits im Gange.

Münnerstadt: Tante-Enso-Eröffnung sorgt für Begeisterung - "Hurra! Wir haben es geschafft!"

Tante Enso stellt sich selbst als "moderner Online-Handel mit einem nachbarschaftlichen Tante-Emma-Gefühl" dar. Der nahende Supermarkt stößt aufseiten der Stadt Münnerstadt merklich auf Begeisterung. "Hurra! Wir haben es geschafft!", heißt es auf der Webseite der 7898 Einwohner großen unterfränkischen Stadt. Das Ladenprinzip basiert auf einer Genossenschaft. Gemeinden können sich aktiv für eine Ladenansiedlung bewerben. Der Deal: Zeichnen genügend Bürger der jeweiligen vorab Anteile, kommt es hinterher auch zur Eröffnung der gewünschten Tante-Enso-Filiale. Die Kunden werden dadurch zum Teilhaber. Das damit verbundene Ziel ist auch eine Identifikation dem Geschäft.

In Münnerstadt wurden die benötigten Genossenschaftsanteile bereits im vergangenen Jahr erreicht. "Die 300 Anteile sind gezeichnet - Tante Enso kommt nach Münnerstadt!! Wir freuen uns riesig!", erklärt die Stadt. Eine weitere Besonderheit des Supermarkts: Der Laden kennt keinen Ladenschluss. Die Filiale hat 24 Stunden geöffnet - an sieben Tage in der Woche. Die laut Stadtangaben "weit über 3000 Artikel" sind demnach rund um die Uhr verfügbar. Bei der Auswahl des Sortiments können die Einwohner zudem selbst mitentscheiden. Auch Personal soll es in dem neuen Einkaufsmarkt geben - wie viel genau, steht noch nicht fest.

"Das bestimmen die Menschen in Münnerstadt selbst", erklärt Tante-Enso-Sprecherin Ilka D'Alessandro inFranken.de. In einem Online-Fragebogen werde unter anderem abgefragt, wann die Filiale mit Personal besetzt sein soll. Für den Laden in Münnerstadt werden gegenwärtig noch Mitarbeiter gesucht. "Zu personalbesetzen Zeiten können alle im Tante Enso einkaufen gehen", teilt die Sprecherin mit. Sind keine Angestellten im Markt, ist der Einkauf dagegen nur mit der firmeneigenen Tante-Enso-Karte möglich. Diese kann entweder kostenlos online bestellen oder im Laden beantragt werden - auch ohne Mitgliedschaft der Teilhaber eG, heißt es auf der Internetseite der Stadt.

Tante Enso zieht in frühere Norma-Filiale - Eröffnung voraussichtlich im Sommer oder Herbst

Doch sind die Produkte in dem neuen 24-Stunden-Supermarkt überhaupt bezahlbar? Die Verkaufspreise des Tante-Enso-Sortiments seien vergleichbar "mit jedem weiteren Supermarkt", kündigt die Stadt an. Der künftige, rund 400 Quadratmeter große Laden zieht in die ehemalige Norma-Filiale am Anger. Vonseiten der Stadtverwaltung verspricht man sich mit der Eröffnung augenscheinlich weit mehr als nur einen stationären Einzelhändler. "Dieses Geschäft trägt maßgeblich dazu bei, die Innenstadt von Münnerstadt zu beleben und wird ein weiteres Puzzlestück sein, Münnerstadt als attraktiven Lebensort zu festigen", erklärt die Stadt in einem Facebook-Post vom vergangenen Oktober.

Wann der neue Tante-Enso-Markt in der Altstadt seine Pforten aufmacht, ist derweil noch nicht ganz klar. "Im Moment laufen noch die Umbauarbeiten", sagt Münnerstadts Kulturmanager Nicolas Zenzen am Freitag (10. Februar 2023) im Gespräch mit inFranken.de. Er rechnet mit einer Eröffnung im Sommer oder Herbst. Bundesweit befinden sich im Augenblick laut dem Supermarkt-Unternehmen über 60 Standorte in Vorbereitung und Planung. "Und es kommen laufend Neubewerbungen von Gemeinden hinzu", berichtet Tante Enso. Ausführliche Informationen zum neuen Tante Enso in Münnerstadt gibt es auf der Webseite der Stadt.

