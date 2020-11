Seinen Unterrichtstag begann der BBZ-Schulleiter Georg Gißler am Montag nicht im Schulgebäude , sondern an der Zufahrt zu den neuen Parkplätzen. Gemeinsam mit Münnerstadts Bürgermeister Michael Kastl wollte er sehen, wie das Parkplatzkonzept funktioniert. Noch bis in die letzte Woche hinein hatte die Stadt Münnerstadt die neuen Stellflächen am ehemaligen Jägergrundstück hergerichtet, damit das vor Monaten noch befürchtete Parkchaos ausblieb. Denn das Berufsbildungszentrum und das Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium liegen ab sofort nur einen Katzensprung voneinander entfernt.