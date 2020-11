So ganz klar ist wohl vielen Glubigen nicht, was die neuen Pastoralen Rume der Dizese fr sie bedeuten. Wahrscheinlich werden sie von den neuen Strukturen erst einmal auch gar nicht so viel mitbekommen, ist eine der Aussagen bei einer kurzen Umfrage unter Pfarrern . Aber ganz so ist es dann doch wieder nicht. Pastorale Rume sind auch eine Antwort auf den Priestermangel und die Tatsache, dass freiwerdende Priesterstellen im lndlichen Raum oft nicht mehr besetzt werden. Das ist nichts Neues. Deshalb soll der eigene Kirchturm fr die Glubigen fortan nicht mehr der Horizont sein. Die Pfarrgemeinde im Ort existiert weiterhin, doch das kirchliche Leben soll nicht mehr nur lokal gelebt werden, sondern innerhalb des kompletten Pastoralen Raumes.Das kann auch Verzicht bedeuten, zum Beispiel auf gewohnte Gottesdienste in der eigenen Kirche