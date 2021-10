"Gesundheit erleben!" ist das diesjährige Motto der 24. Bad Kissinger Gesundheitstage am 16. und 17. Oktober. Mit diesem Aufruf verweisen die Veranstalter nicht nur auf neue Schwerpunkte ihrer pandemie-bedingt konzeptionell veränderten Veranstaltung, sondern laden alle Kissinger und Gäste der Kurstadt ein, sich an beiden Tagen an den Aktionen, Workshops und Vorträgen aktiv zu beteiligen, Neues auszuprobieren und einmal gesundheitlichen Aspekten nachzugehen, die im Alltag sonst eher vernachlässigt werden.

Lange war man sich beim neuen Veranstalter Laboklin, dem Bad Kissinger Laborbetrieb für klinische Diagnostik, unsicher, ob und wie die Bad Kissinger Gesundheitstage während der anhaltenden Pandemie und bei ständig wechselnden Hygiene-Vorschriften überhaupt durchgeführt werden können. Im Juli traf Unternehmerin Elisabeth Müller dann die Entscheidung: "Egal, was kommt: Wir machen die Gesundheitstage und planen um."

Vieles im Freien

Vorsorglich wurde deshalb heuer auf die beliebte Ausstellung in der Wandelhalle verzichtet, stattdessen das Angebot an Workshops und Vorträgen ausgeweitet und zusätzliche Aktionen organisiert. "Wir sind froh, dass wir vieles im Freien planen konnten", ist Projektleiterin Elisabeth A. Dichtl von der Anziehungskraft des diesjährigen Programms überzeugt und macht Appetit auf einen Besuch: "Wir haben eine Konzentration an Aktionen wie nie zuvor". Zielsetzung ist, trotz Einhaltung der Hygiene-Vorschriften einen möglichst stressfreien Besuch der Gesundheitstage zu ermöglichen. Dennoch gelten für alle Veranstaltungen in Räumen die aktuellen Hygiene-Vorgaben.

Die Stichworte "Aktiv - Gesund - Vital" geben die inhaltlichen Schwerpunkte der zweitägigen Veranstaltung wieder. Die Themen der Workshops reichen vom Entspannen mit Klangschalen und der Ernährung in der Klostermedizin über "Fit bleiben!" und Bewusstwerdung des eigenen Potenzials bis zu Ratschlägen für junge Mütter nach der Geburt des ersten Kindes. Weitere Vortragsveranstaltungen von Veranstaltungspartnern in eigenen oder dafür angemieteten Räumen erweitern zusätzlich das Themenspektrum.

Interessant dürfte zum Beispiel auch der Workshop "Waldbaden" sein, der sich mit der magischen Heilkraft des Waldes und der Frage beschäftigt, warum der Wald für uns Menschen so gesund ist. Yoga-Workshops, Venengymnastik und Qigong-Übungen im Kurgarten stehen auch Anfängern offen. Als neue Attraktionen warten ein Fahrrad- sowie ein Rollator-Geschicklichkeitsparcours mit fachlicher Anleitung in der Kurhausstraße auf Besucher jedes Alters. Fahrräder und verschiedene Arten an Rollatoren stehen zum Ausprobieren bereit. Dichtl: "Man braucht also nur gute Laune mitzubringen." Auch Jugendliche sind zum Mitmachen eingeladen. "Sie dürfen anschließend als Mobilitätsberater im Familien- und Freundeskreis ihr frisch erworbenes Wissen weitergeben."

An der frischen Luft

Das Aktiv- und Mitmachprogramm der Bad Kissinger Gesundheitstage findet überwiegend im Freien statt, denn frische Luft fördert nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch die Regeneration, was sich positiv auf die Psyche auswirkt. Zur Stärkung des psychischen Wohlbefindens veranstaltet Bad Kissingens Künstlerin Eva Feichtinger einen Workshop zum Experimentieren mit Aquarellfarben. Schon zuvor hatte sie mit dem Maltreff der Offenen Behindertenarbeit (OBA) das Projekt "Tierisch was los" durchgeführt, dessen Ergebnisse (20 Bilder) während beider Veranstaltungstage und in den nachfolgenden zwei Wochen in den geschlossenen Arkaden während der üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden können.

Hin zum spielerischen Aspekt

"Vorbeikommen, ausprobieren, Gesundheit erleben", fordern Laboklin-Chefin Elisabeth Müller und Projektleiterin Elisabeth A. Dichtl alle Kissinger und Gäste der Kurstadt zum Besuch der Gesundheitstage auf. "Wir wollten diesmal weg vom erzieherischen Aspekt und hin zum spielerischen", erläutert Müller das neue Veranstaltungskonzept. "Denn auch Neues auszuprobieren trägt zum psychischen Wohlbefinden bei", ergänzt Projektleiterin Dichtl.

Nächsts Jahr wieder im Frühling

Die in früheren Jahren generierten Einnahmen durch Aussteller fallen diesmal also weg. Das dadurch erhöhte Defizit trägt der Veranstalter Laboklin, der 2019 die Veranstaltungsreihe vom damals aufgelösten Förderverein Gesundheitszentrum übernommen und 2020 erstmals die Gesundheitstage durchgeführt hat. "Wir betrachten die Gesundheitstage als unser Hobby", merkt die Laboklin-Chefin mit leicht sarkastischem Unterton an. 2022 plant sie jedenfalls mit den 25. Bad Kissinger Gesundheitstagen das Jubiläum vom 30. April und 1. Mai nach altem Konzept. "Wir haben schon ein paar gute Ideen."

Doch wie geht es danach weiter? Der Fortbestand der Gesundheitstage sei nicht allein vom wirtschaftlichen Erfolg abhängig, betont Müller. Wichtiger sei die Frage, ob die Veranstaltung von Stadt und Staatsbad GmbH sowie von der Bevölkerung ausreichend akzeptiert wird. Von offizieller Seite scheint die Unterstützung zu fehlen: Statt wie früher in den Kursälen werden diesmal die Workshops und Vorträge aus Kostengründen im Hotel Kaiserhof Victoria durchgeführt.

Gesundheitstage

Wann und wo? Samstag und Sonntag, 16. und 17. Oktober im Kurgarten, Hotel Kaiserhof Victoria und anderen Räumen

Programm www.gesundheitstage-badkissingen.de; Interessierte werden gebeten, sich frühzeitig online anzumelden

Vernissage "Tierisch was los!": Samstag 16. Oktober, 11 Uhr, Geschlossene Arkaden