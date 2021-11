Seit etwa 15 Jahren sammeln die zur Kissinger Tafel gehörenden "Versteckten Engel" Spendengeld zur Unterstützung notleidender Kinder im Umland. Zu ihren Unterstützern gehört auch Manuela Katzenberger, Inhaberin des Bad Kissinger Teehauses (Spargasse 9). Sie überreichte jetzt der stellvertretenden Tafel-Vorsitzenden Dagmar Ziegler insgesamt 1100 Euro in Scheinen, die sie übers Jahr bei ihren Kunden für den guten Zweck gesammelt hatte.

"Das Geld werden wir wohl für kleine Weihnachtsgeschenke ausgeben", vermutet Dagmar Ziegler und erzählt von Kindern, die in und um Bad Kissingen Not leiden. Theoretisch kann sich jedes Kind oder dessen Eltern bei den Kissinger Engeln melden. "In den meisten Fällen werden wir aber von den Familienbetreuerinnen des Mehrgenerationenhauses informiert, wenn es einem Kind an etwas Dringendem fehlt." Auch Kindertagesstätten oder Schulen rufen hin und wieder bei der Kissinger Tafel an, die dann ihre versteckten Engel in den Einsatz schickt.

Dabei wird mit dem Spendengeld sehr sorgsam umgegangen: Erst wenn im Bedarfsfall alle offiziellen Unterstützungsmöglichkeiten nachweislich ausgeschöpft sind, werden die Bad Kissinger Engel aktiv. Fehlt es dem Kind dann immer noch zum Beispiel an Schulausrüstung oder festen Winterschuhen, dürfen die Eltern nach vorheriger Abstimmung das Fehlende kaufen und danach die Quittung vorlegen, um maximal 80 Prozent des Kaufpreises erstattet zu bekommen. "In den vergangenen 15 Jahren dürften wir um die 20 000 Euro für notleidende Kinder ausgegeben haben", vermutet Ziegler.

Damit die versteckten Engel auch künftig Kindern in Not helfen können, hat auch Manuela Katzenberger mit ihrer 1100-Euro-Spende dazu beigetragen. Seit etwa zehn Jahren führt sie mit Ehemann Manfred ihr Bad Kissinger Teehaus in der Spargasse.

Statt für das fachmännische Einpacken der Geschenke eine Extragebühr zu verlangen, hat sie ihre Kundschaft in allen Jahren gebeten, stattdessen etwas für den guten Zweck zu spenden. So kamen heuer 1100 Euro zusammen. Dieses Geld als Weihnachtsspende an die "Versteckten Engel" weiterzugeben, war für die Mutter eines inzwischen erwachsenen Sohnes klar: "Ich liebe Kinder."

Spendenkonto: Kissinger Tafel - Versteckte Engel,

IBAN: DE 2579 3510 1000 3104 2252

BIC: BYLADEM1KIS