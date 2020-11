Als die Bad Kissinger Polizeibeamten im November 1995 ihre Schreibtische ausräumten und ins neue Dienstgebäude in der ehemaligen US-Kaserne umzogen, war dies nicht mit viel Wehmut verbunden. Der Abschied fiel leicht, weil das alte Gebäude in der Erhardstraße/Ecke Landwehrstraße nicht nur sehr beengt, sondern auch in einem baulich desolaten Zustand war. Und so waren die Polizeibeamten damals froh, endlich zeitgemäßere Arbeitsbedingungen zu erhalten. Heute, 25 Jahre später, spricht der Leiter der Polizeiinspektion Stefan Haschke , von einer damals zukunftsweisenden Entscheidung, das Dienstgebäude in der Stadt nicht zu renovieren, sondern in die ehemalige Kaserne umzuziehen.