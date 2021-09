Bad Kissingen vor 1 Stunde

Infrastruktur

Blackouts im Kreis Bad Kissingen: Wie sicher ist unser Stromnetz?

Mehrere, teils stundenlange Stromausfälle haben die Menschen in verschiedenen Teilen des Landkreises an die Abhängigkeit von einer stabilen Energieversorgung erinnert. Das Bayernwerk tauschte zwei 20-Kilovolt-Leitungen in der Region aus, weitere folgen.