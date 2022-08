Eine eskalierte Hausparty beschäftigt aktuell die Polizei in Ansbach: Wie bereits am 6. August 2022 lokal von der Polizeiinspektion Ansbach berichtet, kam es in derr Nacht von Freitag (5. August 2022) auf Samstag (6. August 2022) im Rahmen einer privaten Hausparty in Colmberg (Landkreis Ansbach) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen (15) und drei Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren. Zwischenzeitlich erging Haftbefehl gegen den 15-Jährigen und er kam in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag (15. August 2022) meldet.

Im Verlauf der Auseinandersetzung ging der 15-Jährige auf seinen 18-jährigen Kontrahenten mit einer Glasflasche los und konnte schließlich durch weitere Gäste zurückgehalten werden. Dabei ging die Flasche zu Bruch und einer der 18-Jährigen verletzte sich am Knie. Im Anschluss kehrte der 15-Jährige mit einem Messer aus der Küche zurück und versuchte, auf einen der 18-Jährigen loszugehen, weshalb sich dieser zusammen mit einem Bekannten in dessen Auto flüchtete. Der 15-Jährige stach daraufhin mit dem Messer auf das Fahrzeug ein und drohte, die Angegriffenen umzubringen. Daraufhin flüchteten die zwei Bedrohten mit dem Auto.

Hausparty im Kreis Ansbach eskaliert - 15-Jähriger nach Todesdrohung festgenommen - Haftbefehl erlassen

Durch die alarmierten Kräfte der Polizeiinspektion Ansbach konnte der 15-Jährige unweit des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Auch hier beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Kräfte. Da sich der Jugendliche weiterhin aggressiv verhielt, musste er mit unmittelbarem Zwang gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Er kam zunächst in eine Aufnahmestelle für Jugendliche.

Aufgrund der während der Auseinandersetzung geäußerten Drohungen übernahm die Kripo Ansbach die weiteren Ermittlungen gegen den 15-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Ansbach Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Beschuldigten. Beamte der Ansbacher Polizei nahmen im weiteren Verlauf den Beschuldigten im Stadtgebiet fest. Nach Eröffnung des Haftbefehls beim Amtsgericht Ansbach kam er in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Vorschaubild: © pixabay (Symbolbild)