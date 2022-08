In der Nacht von Freitag (05. August 2022) auf Samstag (06. August 2022) ist es im Rahmen einer privaten Hausparty in Colmberg im Kreis Ansbach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 18 Jahren gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Ansbach in einer Pressemitteilung.

Der 15-Jährige ging auf den 18-Jährigen mit einer Glasflasche los, konnte jedoch von anderen Gästen noch aufgehalten werden. Später versuchte der Jüngere mit einem Messer auf den Älteren loszugehen. Der 18-Jährige flüchtete folglich in ein Auto. Der Jüngere stach daraufhin immer wieder auf das Auto ein und sprach Drohungen aus.

15-Jähriger geht mehrmals auf 18-Jährigen los: Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Gerufene Polizeibeamte konnten den 15-Jährigen festnehmen. Auch sie wurden von ihm bedroht und beleidigt. Da sich der Jugendliche nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Nun muss er sich aufgrund mehrere Delikte strafrechtlich verantworten.