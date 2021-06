Sommer, Sonne, Freizeitpark!

Freizeitparks öffnen wieder: Das sind die 25 schönsten Attraktionen in Deutschland

Die Reiseplattform Travelcircus hat 55 deutsche Freizeitparks genauer unter die Lupe genommen und ein Ranking mit den 25 besten Parks erstellt.

Top 25: Diese Freizeitparks sind die besten in ganz Deutschland

In der Bewertung wurden fünf verschiedene Faktoren berücksichtigt.

Diese sind das Preis-Leistungs-Verhältnis, der Durchschnitt der Google-Bewertungen der einzelnen Parks, der Bekanntheitsfaktor, der "Spaßfaktor für jedes Alter" - also die Anzahl der angebotenen Attraktionen (auch für die Kleinsten) und der Instagram Faktor. Hier geht es darum, wie viele Beiträge unter dem jeweiligen Hashtag des Parks gefunden werden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Mit diesem Ranking können Sie schon vorab sehen, was sie erwartet! Gerade bei dem aktuellen Wetter und den bald bevorstehenden Ferien hat man umso mehr Lust auf einen Ausflug mit Freunden und der ganzen Familie. Also: Sonnencreme auftragen, bequeme Schuhe anziehen und los gehts!

Platz 1: Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg)

Der Europa-Park ist wohl einer der bekanntesten Freizeitparks Deutschlands. In dem Park gibt es 15 europäische Themenbereiche, beispielsweise Portugal, Schweiz und Spanien und 13 große Achterbahnen.

Wenn Sie nicht mit Kindern anreisen haben wir einen kleinen Tipp für Sie: Fahren Sie an einem Tag hin, an dem in keinem der drei angrenzenden Länder (Deutschland, Frankreich, Schweiz) Schulferien sind. Das herauszufinden ist zwar gar nicht so einfach, lohnt sich aber alle mal! An diesen Tagen ist sehr wenig los und Sie können die großen Attraktionen ohne langes Anstehen öfter hintereinander besichtigen bzw. fahren. Zusätzlich veranstaltet inFranken.de bis Donnerstag, den 17. Juni 2021, ein Gewinnspiel, bei dem Sie Freikarten gewinnen können.

Adresse: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Telefonnummer: 07822 776 688

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 2: Phantasialand in Brühl (NRW)

Das Phantasialand in der Nähe von Köln ist einer der besucherstärksten Parks Deutschlands.

Mit sieben großen Achterbahnen und verschiedenen Themenbereichen wie Afrika oder Fantasy ist ein Besuch ein Spaß für die ganze Familie.

Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Telefonnummer: 02232 366 00

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 3: Heide-Park in Soltau (Niedersachsen)

Der Heidepark hat es bei dem Ranking von Travelcircus verdient auf den dritten Platz geschafft.

Neben kleineren Attraktionen für die Jüngeren gibt es auch viele Achterbahnen für Adrenalin-Junkies. Ob Loopings auf der Big Loop Bahn oder schneller Umdrehungen auf dem Klassiker Breakdance, hier findet jeder seine perfekte Achterbahn.

Adresse: Heide Park 1, 29614 Soltau

Telefonnummer: 01806 919 101

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 4: Holiday Park in Haßloch (Rheinland-Pfalz)

Der Holiday Park in Haßloch ist definitiv der perfekte Park für alle Familien.

Hier gibt es viele Attraktionen für eher jüngere Kinder wie den Blumenturm-Freefalltower oder auch die Tabaluga Achterbahn.

Adresse: Holiday-Park-Straße 1-5, 67452 Haßloch

Telefonnummer: 06324 599 30

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 5: Hansa-Park in Sierksdorf (Schleswig-Holstein)

Der Hansa-Park im Norden Deutschlands macht seiner Lage am Meer alle Ehre.

Neben einigen Wasserattraktionen wie dem Abenteuerschiff Käpt'n Orki können Besucher hier auch tolle Shows in der Aquarena oder auch auf der Freiluftbühne erleben.

Adresse: Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf

Telefonnummer: 04563 474 0

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 6: Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Baden-Württemberg)

Der Erlebnispark Tripsdrill steht ganz unter dem Motto "Schwaben im Jahr 1880."

Neben tollen Achterbahnen wie dem Mammut und der G´sengten Sau gibt es hier aber auch Museen wie das Spielzeugmuseum oder das Vinarium.

Adresse: Erlebnispark Tripsdrill Straße 1, 74389 Cleebronn

Telefonnummer: 07135 999 9

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 7: Movie Park Germany in Bottrop (NRW)

Der Movie Park in Bottrop holt Hollywood nach Deutschland!

Hier können Besucher für einen Tag in die Welt der Stars und Sternchen und der Filmsets eintauchen. Neben Achterbahnen wie der Area 51, angelehnt an die sagenumwobene Militärsperrzone in den USA, gibt es auch entspanntere Attraktionen wie das 4D-Kino.

Adresse: Warner-Allee 1, 46244 Bottrop

Telefonnummer: 02045 899 899

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 8: Bayern Park in Reisbach (Bayern)

Der Bayern Park in Reisbach steht nicht nur für Spaß und Action, sondern auch für tierisches Vergnügen.

Neben der Wildwasserbahn und dem Freefalltower gibt es hier auch einige animalische Parkbewohner. So gibt es zum Beispiel ein Luchsgehege und verschiedene Ponys, die sich über jede Karotte freuen.

Adresse: Fellbach 1, 94419 Reisbach

Telefonnummer: 08734 929 80

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 9: Serengeti-Park in Hodenhagen (Niedersachsen)

Wer einmal Lust auf eine Safari hat, dafür aber nicht unbedingt bis Südafrika reisen will, der kann ganz einfach eine Mini-Safari im Serengeti-Park in Niedersachsen machen.

Hier gibt es über 1500 frei lebende Tiere wie zum Beispiel Affen, Giraffen oder auch Löwen. Wie bei einer echten Safari fährt man hier mit Rangern durch das Gelände und kann manche Tiere sogar füttern. Aber auch Action kommt nicht zu kurz: So kann man hier zum Beispiel mit Quads und Speedbooten fahren.

Adresse: Am Safaripark 1, 29693 Hodenhagen

Telefonnummer: 05164 979 90

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Platz 10: Skyline Park in Rammingen (Bayern)

Der Skyline Park in der Nähe von Bad Wörishofen steht für Action.

Neben Go-Kart-Rennen können Sie sich hier beispielsweise auch mit dem Sky Shot 90 Meter in die Höhe schießen lassen und von dort aus den tollen Blick über den Park genießen - vorausgesetzt Sie trauen sich die Augen in dieser Höhe zu öffnen!

Adresse: Skyline-Park-Straße 1, 86871 Rammingen

Telefonnummer: 08245 966 90

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Die weiteren Platzierungen

Sogar ein fränkischer Park hat es in die Top 25 geschafft: der Erlebnispark Schluss Thurn im oberfränkischen Heroldsbach. Die anderen Parks sind deutschlandweit verstreut und sind deshalb super für einen actionreichen Wochenendausflug geeignet.

Platz 11: Ketteler Hof in Haltern am See (NRW)

Platz 12: Potts Park in Minden (NRW)

Platz 13: Rasti-Land in Salzhemmendorf (Niedersachsen)

Platz 14: Freizeitpark Plohn in Lengenfeld (Sachsen)

Platz 15: Tolk-Schau in Tolk (Schleswig-Holstein)

Platz 16: Taunus Wunderland in Schlangenbad (Hessen)

Platz 17: Churpfalzpark in Traitsching (Bayern)

Platz 18: Erse-Park in Uetze (Niedersachsen)

Platz 19: Fort Furn Abenteuerland in Bestwig (NRW)

Platz 20: Legoland Deutschland in Günzburg (Bayern)

Platz 21: Schloss Beck in Bottrop (NRW)

Platz 22: Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach (Bayern)

Platz 23: Steinwasen-Park in Oberried (Baden-Württemberg)

Platz 24: Jaderpark in Jade (Niedersachsen)

Platz 25: Eifelpark in Gondorf (Rheinland-Pfalz)

Nicht im Ranking vertreten sind beliebte fränkische Freizeitparks wie der Playmobil-Fun-Park in Zirndorf oder das Freizeitland Geiselwind im gleichnamigen Geiselwind. Ein Besuch hier lohnt sich aber natürlich trotzdem, finden wir.