Es steht noch eine wichtige Überweisung aus? Wer Kunde bei der ING ist, sollte das dringend vor Freitagabend (24. März 2023) erledigen. Wie die Bank auf ihrer Webseite mitteilt, wird das Online-Banking für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

"Wir führen planmäßige Servicearbeiten an unserem System durch", heißt es dazu von ING. Die Wartungsarbeiten nehmen in etwa 15 Stunden in Anspruch. Von Freitagabend, 23 Uhr, bis Samstag, circa 14 Uhr, wird das Internetbanking nicht verfügbar sein.

Internetbanking und Banking to go funktionieren nicht: Das ist der Grund

Der vorübergehende Ausfall gilt außerdem für die App der Direktbank, "Banking to go". Neben dem regulären Online-Banking wie Überweisungen, Änderung von Daueraufträgen oder Finanzübersicht ist auch der Bereich Brokerage betroffen. Der Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren ist über die ING somit nicht möglich.

Doch wieso fallen solche wichtigen Funktionen bei Wartungsarbeiten gleich aus? "Damit sich unsere über 9 Millionen Kunden immer auf ihr Internetbanking und die App Banking to go verlassen können, stellen wir die Technik regelmäßig auf den Prüfstand und entwickeln neue Funktionen", erklärt die Bank den Ausfall gegenüber ihrer Kundschaft. Dabei ist von sogenannten Business-Releases die Rede, die dreimal pro Jahr stattfinden. Gemeint ist damit eine große Anzahl von technischen Updates, die im Backend, also dem System und den Datenbanken der ING, live gestellt werden.

Der Ablauf ist ziemlich komplex, daher wirkt sich das auch auf das Frontend aus, der Teil, den die Kunden sehen. Sprich: Internetbanking und die App "Banking to go". Laut ING seien solche technischen Anpassungen notwendig, um künftig die Sicherheit der Daten ihrer Kundschaft zu gewährleisten. Angesichts immer neuer Cybersecurity-Risiken,zum Beispiel der neue Trojaner "Xenomorph", also ein wichtiger Schritt.

Immerhin findet der Großteil der Wartungsarbeiten in der Nacht statt, ING-Kunden werden dadurch nur wenig beeinträchtigt. Außerdem gut zu wissen: Bezahlen mit Karte, Smartphone oder Smartwatch ist auch während den Servicearbeiten möglich.