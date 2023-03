Update vom 11.03.2023, 17.30 Uhr: 16-Jähriger soll jüngere Brüder zu Banküberfall angestiftet haben

Ein 16-Jähriger soll seine zwei jüngeren, ebenfalls minderjährigen Brüder zu einem Banküberfall angestiftet haben. Der Jugendliche wurde am Donnerstag festgenommen und unter Meldeauflagen auf freien Fuß gesetzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der jüngste - sieben Jahre alte - Bruder am 1. März die Bankfiliale in Garbsen in der Region Hannover überfallen haben.

Der Siebenjährige soll Geld gefordert und Gewalt angedroht haben. Kurze Zeit später verließ er die Bank und ließ einen Koffer zurück, der sich letztlich als harmlos herausstellte. Der elf Jahre alte Bruder soll den Koffer gekauft haben. Bei dem versuchten Überfall wurde nichts gestohlen und niemand verletzt. Den Minderjährigen wird versuchte schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Über den Koffer und Kameraaufnahmen kamen die Ermittler den drei Verdächtigen auf die Spur. Am Donnerstag wurden ihre Zimmer von der Polizei durchsucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung vom 03.03.2023, 8 Uhr: Kind überfällt Bank in Hannover und droht mit Gewalt

Ein Fall schwerer räuberischer Erpressung beschäftigt aktuell die Polizei in Hannover. Doch die Umstände der Tat sind mehr als ungewöhnlich: Bei dem Täter soll es sich nämlich um ein Kind handeln. Das sei am Mittwochvormittag (1. März 2023) in eine Bankfiliale gekommen und habe den Mitarbeitern mit Gewalt gedroht, sollten sie sich seinen Forderungen widersetzen. Danach verschwand es wieder, hinterließ aber ein Beweisstück.

Doch was war genau geschehen? Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover informierten Mitarbeitende des Geldinstituts an der Hänselriede in Garbsen-Mitte gegen 11.40 Uhr die Polizei über eine Erpressung durch ein Kind, die kurz zuvor stattgefunden habe. Der Tatverdächtige oder die Tatverdächtige - das Geschlecht ist laut der Polizeidirektion Hannover derzeit noch unklar - betrat demnach die Filiale und forderte von den Angestellten Bargeld.

Täter soll laut Polizei ein Kind sein: "Besonders auffälliges" Detail könnte es überführen

Sollte die Forderung nicht erfüllt werden, drohe ihnen eine Gewalttat, soll das Kind das Personal gewarnt haben. Nachdem es die Filiale direkt wieder verlassen hatte, blieb dort ein Hartschalenkoffer zurück, den der oder die Minderjährige mitgebracht hatte. Die Mitarbeiter brachten sich im weiteren Verlauf des Vorfalls in Sicherheit, während sie auf das Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte warteten. Spezialisten öffneten den Koffer, fanden darin jedoch keine gefährlichen Gegenstände.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Zeugen gaben jedoch eine Personenbeschreibung ab:

Der Junge oder das Mädchen sei etwa neun bis zehn Jahre alt;

das Kind sei zwischen 1,20 Meter bis 1,30 Meter groß;

es war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und orangefarbenem Innenfutter sowie mit einer schwarzen Hose bekleidet;

zudem trug es schwarze Schuhe, weiße Socken und schwarze Handschuhe mit Reflektorstreifen;

besonders auffällig war laut Polizei eine grau-weiße Kindermütze mit Rentiermotiv, also mit einer roten Nase, schwarzen Augen und weißen Ohren/Geweih;

außerdem trug das Kind eine hellblaue OP-Maske;

mit dabei hatte es einen dunklen Rollkoffer mit vier Rollen.

Wer Hinweise zu dem Kind geben kann bzw. es in den Mittagsstunden in der Nähe des Tatorts mit einem Koffer beobachtet hat, soll sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109-5555 melden.

