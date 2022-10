Fastfood, Spielzeug und dazu eine große Portion Nostalgie: McDonald’s setzt aktuell auf genau diese Kombination und hat einen Klassiker neu aufgelegt. Das Happy Meal für Erwachsene hat einen Kundenansturm in den Filialen ausgelöst. Die Mitarbeiter der Schnellrestaurants bringt die große Nachfrage jedoch zum Verzweifeln. In den sozialen Medien berichten sie von chaotischen Szenen.

Noch bis zum 31. Oktober bietet McDonald‘s die neue Version des Happy Meals in seinen amerikanischen Filialen und Drive-ins an. Typische für das bei Kindern beliebte Gericht ist ein kleines Spielzeug, das es zu Pommes und Burger dazu gibt. Weil die Nachfrage jedoch so groß ist, kommen die Mitarbeiter aktuell ordentlich ins Schwitzen.

McDonald's verkauft Happy Meal für Erwachsene: Mitarbeiter im Dauerstress

Das Personal berichtet online unter anderem davon, große Mengen der Happy Meals im Voraus vorbereiten zu müssen, um alle Kunden versorgen zu können und den "Ansturm zu überleben", offenbart eine Mitarbeiterin auf Reddit. "Ich hasse es."

Engpässe bei Pommes, Burgerbrötchen und Chicken-Nuggets, aber auch bei Spielzeugfiguren, die zum Angebot gehören, stressen das Personal zusätzlich. Dann fielen zeitweise auch noch etliche Kartenlesegeräte in den Filialen aus, klagen die Mitarbeiter in dem Reddit-Thread ihr Leid. Doch das war noch nicht alles: "Heute gab es ein großes Chaos. Uns sind die Boxen ausgegangen, wir haben das Happy Meal aber weiterverkauft."

Der Andrang sei so groß gewesen, dass irgendwann 43 Pommes-Portionen ausstanden. "Ich war platt." Erwachsene Kunden hätten Wutanfälle gehabt, weil sie nicht auf die klassische Box verzichten wollten. "Es war die Hölle." Ein anderer Angestellter postete bei TikTok einen Hilferuf: "Leute, bitte bestellt diese erwachsenen Happy Meals nicht! Ich flehe euch an!"

Lange Kundenschlangen vor den Filialen sind derzeit ein häufiger Anblick in den USA. Der Hype um das neue Happy Meal könnte auch an der Kooperation liegen, die dahintersteckt: Der Fast Food-Riese arbeitet dafür mit der Streetwear-Marke "Cactus Plant Flea Market" zusammen, wodurch die Boxen zum Sammlerobjekt werden.

Für die gestressten Mitarbeiter ist aber zumindest ein Ende des Ansturms in Sicht. Offen bleibt aber, ob McDonald's nach dem 31. Oktober gleich das nächste Angebot launcht.

Mehr Food-News: Ekelerregende Zustände bei Burger King! Undercover-Recherchen bringen "neue Skandale" ans Licht