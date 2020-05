Wohnen auf sieben Stockwerken: Großprojekt in Kulmbach genehmigt

Die Pestalozzistraße wird in nächster Zeit ihr Aussehen erheblich verändern. In direkter Nachbarschaft zur Petzbräu (Pestalozzistraße 9), wo der Rosenheimer Investor Drösel einen Komplex mit 180 Wohnungen errichten will, genehmigte der Stadtrat ein weiteres Großprojekt: Abgerissen wird die frühere Tankstelle und Kfz-Werkstatt von Mercedes Dörnhöfer in der Pestalozzistraße 9. Dort plant die Bayreuther Konzeptbau GmbH eine Anlage mit 71 Wohnungen, Großgarage und Gastronomie. Es gab keine Diskussion und keine Gegenstimme.

Der Bauantrag lag bei der Stadt bereits seit Juni 2019 vor (die BR berichtete). Nach den Unterlagen besteht der Gebäudekomplex aus zwei parallel angeordneten Baukörpern mit sieben Vollgeschossen. Hier werden Wohnungen gebaut: 25 Ein-Zimmer-Appartements und 46 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Darunter liegt im Erdgeschoss eine Großgarage mit 47 Stellplätzen sowie eine Gastronomiefläche mit 167 Quadratmetern. Ferner sind 33 Außenstellplätze vorgesehen.

21 Meter hoch

Ein Baukörper wird direkt an die Pestalozzistraße herangerückt. Die Gebäudehöhe beläuft sich auf knapp 21 Meter.