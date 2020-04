Kronach vor 1 Stunde

Trotz Quarantäne

Oberfranken: Zwei Corona-Infizierte mischen sich bewusst unters Volk

Zwei Corona-Infizierte in Oberfranken haben am Donnerstag bewusst die angeordnete Quarantäne ignoriert. Trotz der Erkrankung begaben sie sich in die Öffentlichkeit.