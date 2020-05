Gewitter ziehen durch Franken: DWD warnt aktuell

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 04.05.2020, 16.00 Uhr: DWD warnt vor starken Gewittern in Mittelfranken

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt am Montagnachmittag (4. Mai 2020) vor "starken" Gewittern in Franken. Die "DWD"-Warnung betrifft die Warnstufe 2 von 4.

Betroffen sind folgende Gebiete:

Landkreis Roth

Nürnberger Land

Auch die "Deutsche Unwetterzentrale" hat für die Region in Mittelfranken die Warnstufe erhöht. Dort ist die Rede von "mäßig starken Unwettern".

Quellen des Unwetter-Tickers von inFranken.de: