Wernsdorf vor 2 Stunden

Brand

Feuer im Kreis Bamberg: Dachstuhl eines Wohnhauses in Wernsdorf in Flammen

Ein Brand in Wernsdorf im Kreis Bamberg richtete am späten Donnerstagabend erheblichen Schaden an. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen.