Drucker im Test bei Stiftung Warentest:

23 neue Drucker im Test - was können die neuen Modelle?

Laser oder Tinte : Welcher Drucker eignet sich besser für mich?

: Welcher Drucker eignet sich besser für mich? Das sind die besten Tintenstrahl- und Laserdrucker

Laserdrucker, Tintenstrahldrucker oder Multifunktionsdrucker mit integriertem Kopierer, Scanner und Fax: Die Auswahl ist groß unter den Druckern auf dem Markt. Doch welches Modell hält, was es verspricht? Welches ist der beste Drucker für Texte, welcher eignet sich am besten für den Fotodruck? Und sollte eher zu einem Laserdrucker oder zu einem Tintenstrahldrucker gegriffen werden? Stiftung Warentest überprüft insgesamt 167 Drucker - darunter 23 neue Modelle im März 2022. Wir stellen die besten neuen Drucker vor.

Stiftung Warentest: 23 neue Drucker im Test - was können die neuen Modelle?

Stiftung Warentest überprüft für die März-Ausgabe 2022 23 neue Tintenstrahldrucker. Bei zwei davon handelt es sich um reine Drucker, die restlichen sind Multifunktionsdrucker, die auch Scannen und Kopieren.

Das Positive: Viele der Drucker beziehen die Tinte aus Flaschen, statt aus Patronen, was wesentlich preisgünstiger ist. Gleichzeitig dazu ist auch deren Druckqualität weitestgehend überzeugend. Deshalb ist auch der neue Testsieger, der Canon Maxify GX7050*, einer dieser Flaschen-Drucker. Der Multifunktionsdrucker überzeugt in den Test-Kategorien und landet mit einem Qualitätsurteil von 1,7 ("gut") ganz vorne. Ebenfalls gut: Die Drucker Canon Maxify GX6050*, Epson Ecotank ET-8500*, Canon Pixma G650* sowie Epson Ecotank ET2850*.

Laser oder Tinte: So findest du den passenden Drucker

Sowohl Tinten- als auch Laserdrucker haben ihre Vor- und Nachteile. Laserdrucker arbeiten zum einen schneller und drucken vor allem Text schärfer als Tintenstrahldrucker. Wer seinen Drucker also vor allem für Büroarbeiten benötigt, ist mit einem Laserdrucker gut beraten. Wenn du ausschließlich schwarzen Text auf weißem Papier benötigst, kannst du auch zu einem günstigen Schwarzweißlaserdrucker* greifen. Für Fotos und Grafiken gibt es auch teurere Farblaserdrucker, die allerdings qualitativ sehr unterschiedlich sind.

Wenn es dir vor allem auf einen sehr guten Fotodruck ankommt, dann solltest du zu einem Tintenstrahldrucker greifen. In dieser Kategorie können sich selbst die besten Laserdrucker nicht mit den Tintendruckern messen. Wenn du also auf regelmäßiger Basis Fotos drucken willst, solltest du zu einem Tintendrucker greifen, am besten nutzt du dann auch spezielles Fotopapier*.

Stiftung Warentest: Das sind die besten Tintenstrahldrucker

Der Canon Pixma TS705* ist der Testsieger unter den Tintenstrahldruckern. Mit einer Gesamtnote von 2,5 (gut) ist der Pixma TS705 der klare Gewinner im Test. Mit seiner guten Druckleistung (2,4), seiner Vielseitigkeit (1,6) und seinen guten Umwelteigenschaften (2,2) ist er verdientermaßen auf dem ersten Platz. Mit seinem geringen Preis von unter 100 Euro ist er darüber hinaus auch sehr preiswert.

Der HP Officejet Pro 8210* folgt dem Testsieger dicht auf den Fersen. Mit einer Gesamtnote von 2,7 (befriedigend) ist der Officejet ein solider und guter zweiter Platz. Er überzeugt besonders mit seiner Vielseitigkeit (1,8) und seinen guten Umwelteigenschaften (1,8). Auch der HP Officejet Pro 8210 ist mit seinem Preis von um die 102 Euro ebenfalls recht günstig.

Stiftung Warentest: Das sind die besten Farblaserdrucker

Bei den Farblaserdruckern hat sich der HP Color Laserjet Pro M479fdw* durchgesetzt (Gesamturteil: Befriedigend - 2,6). Das Modell punktet vor allem mit seiner Vielseitigkeit, der Druckqualität sowie mit der Kopier-Qualität und den Umwelteigenschaften.

Auch der Lexmark MC3426adw* ist eine Empfehlung unter den Farblaserdruckern und bekommt das Qualitätsurteil 2,8 (befriedigend). Gut sind hier vor allem die Druckqualität, die Umwelteigenschaften und die Vielseitigkeit des Geräts.

Multifunktionslaserdrucker: Bei den Kombi-Geräten unter den Farblaserdruckern setzte sich der Canon i-Sensys MF643Cdw* durch. Mit seiner Gesamtwertung von 2,5 (gut) und seinen guten Werten beim Scannen (1,8) und der Vielseitigkeit (2,3) ist der Canon Drucker eine solide und auch vergleichsweise preisgünstige Wahl.

Stiftung Warentest: Das sind die besten Schwarzweißlaserdrucker

Bei den Schwarzweißlaserdruckern hat sich der HP Neverstop Laser 1001nw* durchgesetzt. Besonders hervorstechend sind die extrem niedrigen Tonerkosten, was Stiftung Warentest mit der Spitzennote 1,0 bewertet. Das Modell wird insgesamt mit dem Qualitätsurteil gut (2,0) bewertet.

Ebenfalls gut: der HP Laserjet Enterprise M406dn*. Dieser Drucker schneidet in allen Qualitäts-Kategorien "gut" ab und ist deshalb ebenfalls eine Empfehlung von Stiftung Warentest.

Stiftung Warentest: Das sind die besten Multifunktions-Tintenstrahldrucker

Der Canon Maxify GX7050* ist, wie bereits erwähnt, neuer Testsieger unter den Drucker-Modellen und auch der beste Multifunktions-Tintenstrahldrucker. Ein weiteres empfehlenswertes Modell ist der Canon Maxify GX6050*, der mit dem Qualitätsurteil gut (1,8) abschneidet.

Ein Tipp für den Fotodruck: Das Modell Pixma G650 von Canon überzeugt mit absolut niedrigen Tintenkosten - Note sehr gut (0,5). Auch die Umwelt- sowie die Scan- und Druckeigenschaften des Geräts sind gut.

Tipp der Stiftung Warentest: Den Tintenstrahldrucker nie vom Stromnetz nehmen. Zwar sind viele Tintendrucker im ausgeschalteten Zustand nicht ganz aus, sondern im Stand-by-Modus, allerdings starten diese oft den Reinigungsvorgang nach jedem Einschalten (nach dem Anschluss an das Stromnetz) erneut. Dadurch erhöht sich der Tintenverbrauch enorm und die Kosten übersteigen jene, die durch den Stromverbrauch im Stand-by-Modus entstehen.