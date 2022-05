WhatsApp testet neue Funktion für mehr Privatsphäre

Die "Zuletzt online"-Funktion des Nachrichtendienstes WhatsApp sorgt in vielen Haushalten, Beziehungen und Freundschaften ab und an für Streitigkeiten. Hat man keine Lust oder Zeit, auf eine Nachricht direkt zu antworten und das Feature ist aktiviert, kann das schnell zu hitzigen Diskussionen führen. Auch für Schüler, die nachts das Smartphone eigentlich ausgeschaltet haben sollten, kann die Funktion zum Verhängnis werden, wenn die Eltern den Aktivitäts-Status checken.

Doch damit soll bald Schluss sein, denn WhatsApp testet seit Kurzem eine neuere Version des Features, um den Nutzern mehr Privatsphäre zu bieten.

WhatsApp-Update: Tests zu neuer "Zuletzt online"-Funktion

Bisher ist es so, dass ausgewählten Nutzer-Gruppen der Aktivitäts-Status eines WhatsApp-Benutzers angezeigt wurde. Bislang kann man in der App nur einstellen, ob "Jeder", "Meine Kontakte" oder "Niemand" den "Zuletzt online"-Status sehen kann. Doch der WhatsApp-Blog WABetainfo kündigt an, dass es aktuell Tests zu einem neuen Feature gibt. Bei diesem Update der Funktion können spezifische Personen ausgewählt werden, die den Status nicht angezeigt bekommen sollen.

Über

Einstellungen > Account > Datenschutz > Zuletzt online > Meine Kontakte, außer ...

können Nutzer, die über die Testversion des neuen Features verfügen, die Einstellungen nach ihrem Belieben ändern.

Hier ist zu beachten, dass sollte der "Zuletzt online"-Status für einzelne Kontakte ausgeschaltet werden, deren Status auch nicht mehr angezeigt wird. Einseitig funktioniert das ganze also nicht.

Ausgewählte Nutzer können das Feature jetzt schon testen

Nutzer eines Android-Smartphones können die neue Funktion schon seit einigen Wochen testen, nun wird sie auch für Apple-Nutzer verfügbar. Das iOS-Update 22.9.0.70 stellt die Testversion der neuen "Zuletzt online"-Einstellung zur Verfügung.

Bei einem erfolgreichen Testverlauf könnte das Update schon in Kürze weltweit bereitgestellt werden.

Auch interessant: Diese 3 WhatsApp-Einstellungen solltest du dringend ändern