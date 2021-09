Bundesregierung trägt zur Einhaltung des Onlinezugangsgesetzes bei

bei Verwaltungsdienstleistungen sollen bis 2022 digital verfügbar sein

verfügbar sein Das Smartphone als Personalausweis soll wesentlich dazu beitragen

Die deutsche Bundesregierung will die Digitalisierung weiter vorantreiben. Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit steht dabei an erster Stelle. Am 1. September 2021 ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, welches den Weg für vereinfachte Abläufe bei offiziellen Stellen für Antragsteller und Ämter gleichermaßen ebnet.

Smartphone als Personalausweis: Schon bald wird es möglich sein

Worum es hierbei geht? Um einen sicheren Identitätsnachweis mit dem Smartphone, genauer: Nicht nur der Personalausweis in Kartenform soll gültig sein, sondern auch eine elektronische Version auf dem Smartphone. Die Bundesregierung erklärt, dass diese Form der Authentifizierung Vorgänge erleichtern wird, wie die Zulassung eines Autos, oder das Ummelden des eigenen Wohnsitzes.

Das Konzept ist nicht ganz neu, denn schon seit einigen Jahren verfügen neue Personalausweis-Kärtchen über eine freischaltbare eID (elektronische Identität)-Funktion. Was das in Kraft getretene Gesetz nun aber verbessert, ist die Nutzerfreundlichkeit, da nur das Smartphone zum Ausweisen genügt und keine zusätzliche Ausweiskarte mitgeführt werden muss.

Diese Neuerung trägt zur Einhaltung des Onlinezugangsgesetzes bei, welches Bund und Länder dazu verpflichtet, jegliche Verwaltungsdienstleistungen digital verfügbar zu machen. Bis spätestens Ende 2022 sollte dies passiert sein.