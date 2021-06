Das Thema Onlineshopping ist weiterhin auf dem Vormarsch. Gleichzeitig leidet der lokale Handel unter der schleppenden Digitalisierung. In den vergangenen Monaten waren zwar viele Verbraucher bereit, Geld dort auszugeben, wo sie leben und arbeiten, aber "lokal online shoppen" klappt nur, wenn der Einzelhandel die dafür notwendigen digitalen Strukturen aufbaut. Beides möchte der Online-Riese eBay zusammenbringen und startete deshalb im Frühjahr 2021 mit der Initiative "eBay Deine Stadt".

In Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Handelsverein Erlebnis Nürnberg e.V. hat eBay Deutschland einen lokalen Online-Marktplatz für Nürnberg eingerichtet. Mittlerweile sind mehr als 1.100 Händler aus der fränkischen Großstadt auf dem Portal vertreten. Jedes Geschäft kann dort eine individuelle Shop-Seite mit Bildern, Produkten, Öffnungszeiten und Kontaktdaten gestalten. Kunden finden dort also alle Informationen auf einem Blick. Durch eine Kartenintegration sehen Shopping-Interessierte, welche Geschäfte sich in der Nähe befinden und können durch die verschiedenen Shops stöbern. Die Angebote der lokalen Händler werden zugleich aber auch auf dem nationalen eBay-Marktplatz gelistet. Anbieter erhöhen so ihre Chancen, in ganz Deutschland Kunden zu erreichen.

E-Commerce leicht gemacht: Das eBay Durchstarter-Programm macht's möglich

Viele Händler haben immer noch Berührungsängste mit der Digitalisierung. eBay möchte mögliche Hürden verringern und hilft deshalb kleinen und mittelständischen Unternehmern bei der Erschließung des Online-Geschäfts mit einem speziellen "eBay-Durchstarter"-Programm. In einer sechsmonatigen Intensivphase wird Neueinsteigern der eBay-Premium-Kundenservice kostenfrei zur Verfügung gestellt. Außerdem profitieren Teilnehmer des Programms von einer individuellen Beratung und zahlen drei Monate keine Verkaufsprovision.

Als lokaler Händler auf eBay? Wir haben bei einem teilnehmenden Händler aus Nürnberg nachgefragt

Paolo Chesi, Inhaber der Messerschleiferei Chesi, hat erst vor kurzem die ersten Schritte in den Onlinehandel auf Nürnberg bei eBay gemacht. Im Jahr 1902 gegründet, bietet das inhabergeführte Fachgeschäft mit eigener Werkstatt diverse Schneide- und Metallwaren: von Messern und Scheren bis hin zu Outdoor-Ausrüstung und Rasierbedarf.

Paolo Chesi schätzt an seiner ersten Erfahrung mit dem lokalen Online-Marktplatz vor allem, dass er den Kontakt zu seinen Kunden aufrecht erhalten und sein Geschäft sogar beleben konnte, nachdem er seine Produkte online verfügbar machte. In Zukunft möchte er deshalb sein Angebot auf eBay kontinuierlich weiter ausbauen, um bei seiner Kundschaft sichtbar zu bleiben. Auch das eBay-Durchstarter-Programm möchte Chesi weiterhin nutzen und bringt seine Zufriedenheit mit dem Programm im Interview mit uns zum Ausdruck: "Für uns ist das Modellprojekt von eBay wirklich ein Glücksfall, weil es uns den Einstieg in den Onlinehandel erleichtert."

Wir haben mit der Familie Chesi noch ausführlicher über die Besonderheiten ihres Ladengeschäfts, die Geschichte des familiengeführten Betriebes, sowie den Erfahrungen im Onlinehandel gesprochen: