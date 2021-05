ANZEIGE 26.05.2021

Chancen für den Handel

"Wir werden das Angebot kontinuierlich ausbauen" – warum ein Nürnberger Fachhändler jetzt bei eBay einsteigt

Nürnberg ist eine von zehn Modellregionen, in denen die neuen lokalen Online-Marktplätze eBay Deine Stadt getestet werden. Auch Paolo Chesi, Inhaber einer Messerschleiferei, hat vor kurzem die ersten Schritte in den Onlinehandel gemacht. Was das für ihn und sein Nürnberger Ladengeschäft bedeutet, erzählt er in unserer Serie "Chancen für den Handel".