Ein häufiges Kühlschrankproblem ist eine zu hohe Feuchtigkeit. Dadurch welkt oder schimmelt Gemüse oder Obst schneller. Und auch andere Lebensmittel werden schneller schlecht.

Aber wie kommt es zu einer hohen Feuchtigkeit? Ganz einfach: Jedes Mal, wenn du die Kühlschranktür öffnest, strömt Luft in den Kühlschrank, die wärmer ist, als die Luft im Kühlschrank. Kühlt diese dort ab, bildet sich Kondenswasser. Je wärmer die Außentemperatur, umso größere Mengen an Kondenswasser setzen sich im Inneren ab. Daher empfiehlt es sich grundsätzlich, die Kühlschranktür nicht unnötig häufig zu öffnen und schnell wieder zu schließen. Falls du trotzdem eine zu hohe Feuchtigkeit in deinem Kühlschrank bemerkst, gibt es einen einfachen Trick, der helfen kann: Salz im Kühlschrank lagern.

Salz im Kühlschrank hilft gegen Feuchtigkeit

Stellst du Salz in den Kühlschrank, wird es schnell klumpig, da es die überschüssige Feuchtigkeit aus dem Kühlschrankinnenraum aufnimmt. Das ist sehr hilfreich, um Schimmel im Kühlschrank vorzubeugen. Dieser entsteht nämlich, wenn sich zu viel Kondenswasser ansammelt. Salz im Kühlschrank hat übrigens noch eine weitere praktische Funktion: Es kann Gerüche binden.

Wie gehst du am besten genau vor?

Gebe ein bis zwei Esslöffel Salz in eine kleine Schale. Stelle diese Schale möglichst nahe zum Gemüse - im besten Fall direkt in das Gemüsefach. Tausche das Salz alle drei Wochen aus, damit es bestmöglich wirken kann.

Als Alternative zu Salz kannst du auch Silica-Gel im Kühlschrank aufbewahren. Dieses findest du häufig als kleine Kügelchen in Papiertütchen bei Kleidung. Es kann sich also lohnen, diese nicht gleich wegzuwerfen, da auch sie den Zweck haben, Feuchtigkeit aufzufangen.

Wer sich seinen Kühlschrank genauer anschaut, wird vielleicht bemerkt haben, dass es in manchen Modellen ein kleines Loch im Inneren gibt. Dieses kleine Loch hat eine bestimmte Funktion - aber die wenigsten wissen, wofür es da ist.

Vorschaubild: © Faran Raufi/Unsplash.com