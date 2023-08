Viele Menschen nutzen den Platz unter der Spüle in Bad oder Küche gerne als Aufbewahrungsort für verschiedene Utensilien. Was nach einer guten und platzsparenden Idee klingt, kann in manchen Fällen gefährlich werden.

Wir verraten, welche Dinge du lieber nicht unter der Spüle lagern solltest. Mindestens einen Fehler machen dabei die meisten Menschen.

#1 Lebensmittel

Häufig werden Lebensmittel unter der Spüle gelagert. Durch die Nähe zum Abfluss herrscht unter dem Waschbecken allerdings eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dadurch kann es bei Nahrungsmitteln wie beispielsweise Kartoffeln schnell zu Schimmel kommen. Lebensmittel sollten daher eher an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.

#2 Medikamente

Auch Medikamente sollten wegen der Feuchtigkeit nicht unter dem Waschbecken aufbewahrt werden. Die Lufttemperatur wird in diesem Bereich auch häufig durch das Kochen oder Duschen aufgeheizt.

Manche Medikamente können ihre Wirkung verlieren, wenn sie Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Daher sollten sie besser trocken und kühl gelagert werden. Zudem sollten Medikamente in Haushalten mit Kindern außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden.

#3 Reinigungsmittel

Diesen Fehler machen wahrscheinlich die meisten Haushalte: Reinigungsmittel unter der Spüle lagern. Dabei sollten sich besonders Haushalte mit Kindern und Haushalten einen anderen Aufbewahrungsort suchen.

Viele Reinigungsmittel enthalten Chemikalien, die Verätzungen und Vergiftungen auslösen können. Der Bereich unter dem Waschbecken ist für Kinder und Haustiere leicht zugänglich, weshalb es schnell gefährlich werden könnte.

#4 Elektronische Geräte

Wegen der Feuchtigkeit unter der Spüle ist es auch keine gute Idee, elektronische Geräte dort aufzubewahren. Auch wenn sich der Platz für Geräte, die man nicht häufig braucht, anbietet, kann die Feuchtigkeit die Geräte langfristig beschädigen. Selbst wenn von außen nichts zu sehen ist, können notwendige Isolierungen durch die Feuchtigkeit in Mitleidenschaft geraten sein.

Das gilt nicht nur für die Aufbewahrung von Elektrogeräte, sondern besonders auch für angeschlossene elektronische Geräte. Denn Feuchtigkeit und Wasser beschädigen nicht nur die Geräte, sondern können sogar eine Brandgefahr darstellen. Der Grund dafür ist, dass es durch die Feuchtigkeit zu sogenannten Lichtbogenüberschlägen kommen kann. Außerdem könne es durch die feuchtigkeitsbedingte Herabsetzung des Isolationswiderstandes dazu kommen, dass Bereiche des Geräts, die normalerweise keine Spannung führen, doch unter Strom stünden. Darauf weist der Deutsches Grünes Kreuz e.V. hin. Elektrogeräte sollten daher besser an einem gut belüfteten und vor allem trockenen Ort aufbewahrt werden.

