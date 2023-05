Auto putzen mit ausgefallenen Hausmitteln

Warum Zahnpasta und Strumpfhose nützlich sind

nützlich sind Helfer aus der Küche: Kaffee und Zwiebeln

So bekommt ihr Sitze und Lüftungen sauber

Es muss nicht immer der teure Reiniger sein, damit Scheiben, Felgen und Innenraum wieder in neuem Glanz erstrahlen. Auch mit diesen ausgefallenen Hausmitteln kannst du dein Auto fit für den Frühling machen.

Felgen mit Zahnpasta zum Strahlen bringen

Zahncreme macht nicht nur deine Zähne sauber, sie eignet sich laut swr3 auch ideal, um die Felgen und Chromteile deines Autos zu reinigen. Dazu einfach die Paste auftragen und die Teile dann mit einem Tuch reinigen. Damit es keine Kratzer gibt, sollte die Zahnpasta weiß und nicht zu körnig sein.

Strumpfhose statt teures Reinigungstuch

Dünne Strumpfhosen eigenen sich ideal für alle Flächen, die besonders sanft gereinigt werden sollen, wie zum Beispiel der Lack. Sie sind eine günstige Alternative. Außerdem kann so eine kaputte Strumpfhose noch sinnvoll verwendet werden, anstatt direkt im Müll zu landen.

Sollte sich neben Schmutz auch Rost an deinem Auto gebildet haben, gibt es dazu ebenfalls viele nützliche Informationen im Internet. Welche Modelle besonders schnell rosten und was du dagegen tun kannst, können Experten vom Fach am besten erklären.

So hilfreich sind Kaffee und Zwiebeln

Nicht nur Dreck oder Flecken können das Fahrerlebnis trüben, auch unangenehme Gerüche können stören. Klassische Lufterfrischer und Duftbäumchen sind allerdings oft Geschmackssache. Kaffee bietet hier die perfekte Alternative. Dazu einfach eine offene Dose oder Schale mit Kaffeepulver eine Nacht ins Auto stellen. Der Kaffee nimmt die schlechten Gerüche auf und euer Auto riecht wieder frischer.

Ein Tipp, der vermutlich für etwas Skepsis sorgt: Statt herkömmlichem Reiniger können die Scheiben des Autos auch mit einer Zwiebel gereinigt werden. Dazu die Zwiebel mittig durchschneiden und mit der offenen Seite über die Fenster reiben. Danach die Scheiben mit Wasser abspülen. Mit dieser Methode lassen sich Dreck und Fett entfernen.

Polster reinigen mit Waschmittel oder Rasierschaum

Dreck, Schweiß oder der verschüttete Kaffee – Flecken auf Autositzen sind oft hartnäckig. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, um sie loszuwerden. Eine Option ist laut oekotest.de ganz normales Feinwaschmittel, was sonst in der Waschmaschine landet. Davon mischt ihr ein bisschen ins Wasser und verteilt es mit einer weichen Bürste auf den Polstern. Am besten ist es, wenn ihr nicht nur die betroffene Stelle behandelt, sondern die ganze Fläche. So kann Wasserrändern vorgebeugt werden. Anschließend das Polster mit einem Tuch von Dreck und der gröbsten Feuchtigkeit befreien. Nach der Reinigung am besten die Türen oder Fenster eine Zeit lang zum Trocknen offenlassen.

Etwas ungewöhnlicher ist es, die Sitze mit Rasierschaum zu säubern. Dieser kann Wasser- und Fettflecken entfernen. Dazu sprüht ihr den Schaum direkt auf die Polster, lasst ihn eine halbe Stunde einwirken und entfernt ihn anschließend mit einem feuchten Tuch.

Die beiden Methoden sind eher weniger für Ledersitze geeignet. Hier reicht oft das Abwischen mit einem feuchten Lappen. Generell gilt: Wenn ihr unsicher seid, dann testet die Methode zunächst an einer unauffälligen Stelle.

Lüftung und Co. mit Wattestäbchen putzen

Auch an der Elektronik im Innenraum oder in den Ritzen der Lüftung sammelt sich Staub. Diese Stellen sind schwer zu erreichen und vertragen auch eher kein Wasser. Hier bringt laut tz.de das Wattestäbchen die Lösung. Damit lassen sich alle kleinen Winkel und Ecken super sauber machen. Allerdings ist das Ganze etwas mühselig und erfordert Geduld.

Falls du mit dem Frühjahrsputz gleich bei Küche, Fenstern und Bad weitermachen willst, können auch hier viele Hausmittel nützlich sein.