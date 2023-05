Omega-3-Kapseln im Test: Was bringen sie?

So hat die Stiftung Warentest getestet

Ergebnis des Testes

Möchtest du deine Herzgesundheit aktiv unterstützen, bist du sicher auch schon einmal auf Fischölkapseln gestoßen. Bei diesen wird unter anderem damit geworben, dass sie gut für das Herz sein sollen. Alternativen für Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, sind das Algen- oder Leinöl. Doch wie viel bringen diese Kapseln wirklich? Die Stiftung Warentest hat verschiedene Mittel für dich getestet.

Kapseln mit Omega-3-Fettsäuren im Test

Grundsätzlich enthalten Nahrungsergänzungsmittel wie Fischölkapseln Nährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe, die auch in herkömmlichen Lebensmitteln vorkommen. Die Besonderheit bei den Kapseln, Pulvern oder Tabletten ist, dass die Nährstoffe hier in konzentrierter Form und oft in hoher Dosierung enthalten sind. Bei den Fischölkapseln sind die Schlüsselstoffe die Omega-3-Fettsäuren, wie auch die Stiftung Warentest betont.

Insgesamt hat die Stiftung Warentest 20 Mittel getestet, die Omega-3-Fettsäuren als Schlüsselstoff enthalten. Dazu gehören Fischölkapseln, aber auch pflanzliche Alternativen auf Basis von Algenöl oder Leinöl. Getestet wurden 14 Mittel mit Fisch-, 4 mit Algen- und 2 mit Leinöl. Zudem wurden drei Medikamente mit Omega-3-Fett­säuren ausgewählt, die rezeptfrei erhältlich sind. Alle Mittel kannst du in Apotheken, Drogerien, Supermärkten und Online-Shops erhalten.

Preislich bewegen sich die Mittel zwischen 5 und 90 Cent pro empfohlener Tagesdosis. Für das Herz sollen Fischölkapseln ein wahres Wundermittel sein. Vor allem für Menschen, die keinen oder wenig Fisch essen, werden die verschiedenen Präparate mit Omega-3-Fettsäuren empfohlen; darunter auch die Fischölkapseln. Wie unter anderem das Universitätsklinikum Freiburg erklärt, profitieren nur Risikopatient*innen von zusätzlicher, hoch dosierter Omega-3-Gabe. Diese Präparate seien jedoch nicht vergleichbar mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die rezeptfrei zugänglich sind. Die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verringere sich durch die Einnahme der Nahrungsergänzungsmittel nicht. Dem entgegen zeigte eine große US-Studie, dass hohe Omega-3-Werte im Blut das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern können. Ob dies jedoch allein durch Nahrungsergänzungsmitteln erreicht werden kann, ist bisher unklar, wie auch die Deutsche Apotheker Zeitung erwähnt. Es komme außerdem auf die Zusammensetzung des Präparates sowie das Gesundheitsstadium der Erwachsenen an. Bei Studien kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen. So zeigte ein Forschungsteam, dass Omega-3-Fettsäuren wahrscheinlich nicht vor weiteren Herzinfarkten oder Schlaganfällen schützen. Eine weitere Studie ergab ebenfalls, dass die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren keine vorbeugende Wirkung habe. Eine gesicherte, einheitliche Studienlage gibt es also nicht.

Auf diese Aspekte hat die Stiftung Warentest geachtet

Die Stiftung Warentest hat Gutachter*innen beauftragt, die vom Anbieter eingereichten Unterlagen zu prüfen. Zudem wurden diese medizinischen Studien nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand beurteilt. Dabei wurden besonders Veröffentlichungen von Fachgesell­schaften, von der Europäischen Behörde für Lebens­mittel­sicherheit (EFSA), der Europäischen Arznei­mittel­agentur (EMA), nationalen Behörden und Rechts­vorschriften beachtet.

Geprüft wurde von der Stiftung Warentest obendrein, ob die Angaben auf der Packung der Produkte aktuell geltenden Vorschriften entsprechen. Im Labor wurde der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und das weitere Fettsäurespektrum untersucht. Je nachdem, was auf der Packung angegeben war, wurde auf diese Werte geachtet:

Fett­säure­zusammenset­zung nach DGF C-VI 10a / 11d

Gesamt­fett in Anlehnung an ASU L 13.05–3

Freie Fett­säuren / Säurezahl in Anlehnung an ASU L 13.00–5

Per­oxidzahl in Anlehnung an ASU L 13.00–37

Anisidinzahl in Anlehnung an DGF C-VI 6e (05)

Totox-Zahl (wurde berechnet)

Vitamin D in Anlehnung an ASU L 00.00–61

Vitamin E in Anlehnung an ASU L 00.00–62

Es wurde vor allem darauf geachtet, inwieweit die ermittelten Fettsäuregehalte von den auf der Verpackung angegebenen Werten abweichen. Im Labor wurde überdies getestet, ob es Rückstände von poly­cyclischen aromatischen Kohlen­wasser­stoffen (PAK), Pestiziden, nicht-dioxinähnlichen PCB, Weichmachern, Arsen, Eisen, Quecksilber, Blei, Nickel, Cadmium, Chlorparaffinen, Mineralölbestandteilen, 3-MCPD-Estern und Glycidyl-Estern gibt.

Das Resultat der Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest fasst nach dem Gutachten zusammen, dass der Nutzen von Kapseln mit Omega-3-Fettsäuren zum Schutz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht ausreichend belegt sei. Dies gelte nicht nur für gesunde Erwachsene, sondern auch für Risikopatient*innen.

Ebenso gab es den Gutachter*innen zufolge für die Vorbeugung von Demenz oder altersbedingten Augenkrank­heiten keine ausreichenden Belege. Das Werbeversprechen, Omega-3-Fettsäuren würden sich positiv auf die Sehkraft auswirken, kann also nicht bestätigt werden.

Insgesamt rät die Stiftung Warentest davon ab, auf Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren zurückzugreifen. Die Produkte einzunehmen, habe keinerlei wissenschaftlich belegten Vorteil. Eine gute Nachricht: Alle Produkte aus dem Test konnten in Bezug auf die Schadstoffe als einwandfrei deklariert werden. Ebenso entsprach der auf der Verpackung angegebene Gehalt an Omega-3-Fettsäuren dem gemessenen Gehalt.

Fazit

Das Fazit der Stiftung Warentest: Der Bedarf an Omega-3-Fettsäuren lässt sich auch sehr gut mit der Nahrung abdecken. Die Omega-3-Fettsäuren aus der Nahrung werden von der Stiftung als sehr wertvoll eingestuft. Die Fettsäuren sind beispielsweise in pflanzlichen Ölen, fettem Seefisch wie Lachs oder Makrele oder Walnüssen enthalten. Vielmehr plädieren Expert*innen darauf, bei der Ernährung darauf zu achten, mehr gesunde Fette zu essen; denn auch dadurch werden Herz und Kreislauf geschützt. Zudem liefert dir eine gesunde Ernährung Vitamine, Mineral- und Ballast­stoffe. Die Wirkung von Kapseln mit Omega-3-Fettsäuren ist nicht ausreichend wissenschaftlich belegt, weshalb sie nach Ansicht der Stiftung Warentest auch überflüssig sind.

