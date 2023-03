Lange sparen für ein teures Smartphone: Das muss nicht sein

Smartphones, die nicht mehr als 200 Euro kosten, sind inzwischen richtig leistungsstarke und beliebte Einsteigergeräte. Zehn von ihnen haben bei Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil gut abgeschnitten, zwei mit befriedigend.

Im Jahr 2022 nutzten laut Statista rund 38 Prozent der Befragten ein Mobiltelefon der Marke Samsung. Der Hersteller liegt damit vor Apple, Huawei und Xiaomi. Bislang war die Suche nach einem empfehlenswerten Smartphone, das nicht mehr als 200 Euro kostet, schwierig. Der Rat lautete meistens: "Gib lieber etwas mehr aus." Das hat sich aber komplett geändert, wie die Stiftung Warentest jetzt belegt.

In dieser Preisklasse findest du inzwischen etliche gute Geräte, die mit ausreichender Leistung, starken Akkus und Displays sowie guter Verarbeitung überzeugen. Selbst die Kameraausstattung ist kein Grund mehr, tiefer in die Tasche zu greifen, solange du keine allzu hohen Ansprüche stellst. Für rund 200 Euro kannst du dich nur bei Android-Smartphones umschauen – wenn es ein neues Modell sein soll. iOS-Geräte von Apple gibt es in dieser Preisklasse als Neugeräte nicht.

Wir stellen die 12 getesteten, neuen Smartphones, die seit 2022 auf dem Markt sind und unter 200 Euro kosten, vor. Die Stiftung Warentest hat noch weitere 353 Smartphones aus früheren Jahren in ihrer Datenbank. Du kannst alle Informationen für dich nutzen, wenn du die Daten der Stiftung Warentest downloadest (kostenpflichtig: 4,90 Euro).

Stiftung Warentest führt in seiner Bestenliste zwölf gute und aktuelle Smartphones (neu auf dem Markt seit 2022), die größtenteils sogar deutlich günstiger sind als 200 Euro. Wirklich nah an der 'Schallgrenze' ist keines der Modelle. Der Preissieger kommt vom US-Giganten Motorola Moto G22 und kostet gerade mal 117 Euro beim günstigsten Internetanbieter. Der Testsieger kommt vom chinesischen Elektronikhersteller Xiaomi Redmi Note 11 mit einer Test-Note von 2,2, knapp vor dem Motorola Moto G41 mit einer Testnote 2,3.

Der Testsieger

Xiaomi Redmi Note 11

64 GB interner Speicher

Test-Note: 2,2

Preis: ca. 170 Euro

Positiv: Display, Akkulaufzeit

Negativ: Akku nicht austauschbar, Kamera, Gebrauchsanleitung

Der zweite Platz

Motorola Moto G41

RAM 6 GB

Test-Note: 2,3

Preis: ca. 152 Euro

Positiv: stabil, gut handhabbar, kein Akkutausch

Negativ: Rechenleistung mittelmäßig, ebenso die Kamera

Der Preissieger

Motorola Moto G22

128 GB interner Speicher

Test-Note: 2,8

Preis: ca. 117 Euro

Positiv: robust gebaut, starker Akku

Negativ: schwache Rechenleistung, Display, Kamera verbesserungsfähig

Ermittelt wurden die besten Online-Preise über die Vergleichsplattform idealo am 23.1.2023.

Die Ausstattung hat sich im Niedrig-Preissegment stark verbessert. Vor allem der Speicherplatz und die Kameras haben zugelegt. Jetzt kannst du bei einem günstigen Smartphone diese Ausstattung erwarten: Farbintensive und große Displays, 32 bis 128 Gigabyte internen Speicher, Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung, Vierfachkamera auf der Rückseite, Gehäuse aus Kunststoff, ein Akku mit 5.000 Milliamperestunde (mAh) und schnelles Aufladen.

Die anderen neun getesteten Smartphones

Realme 9i

128 GB interner Speicher

Test-Note: 2,5

Preis: ca. 143 Euro

Positiv: stabil gebaut, lange Akkulaufzeit

Negativ: keine Akkuwechsel, Display, Kamera, Rechenleistung mittelmäßig

Samsung Galaxy A13

64 GB interner Speicher

Test-Note: 2,5

Preis: ca. 149 Euro

Positiv: Display, Ausdauer, Handhabung, Stabilität

Negativ: Kamera, Netzempfindlichkeit, WLAN-Verbindung, Rechenleistung, Ortung

Samsung Galaxy M13

64 GB interner Speicher

Test-Note: 2,6

Preis: ca. 152 Euro

Positiv: robust gebaut, ausdauernd

Negativ: geringe Rechengeschwindigkeit, Kamera, Display, Empfang

Oppo A76

RAM 4 GB

Test-Note: 2,7

Preis: ca. 165 Euro

Positiv: stabil gebaut, lange Akkulaufzeit

Negativ: Akkuwechsel durch Nutzer nicht möglich, Kamera mäßig

Nokia G 21

RAM 4 GB

Test-Note: 2,8

Preis: ca. 140 Euro

Positiv: stabil gebaut, lange Akkulaufzeit

Negativ: Kamera, Display

Xiaomi Redmi Note 10C

128 GB interner Speicher

Test-Note: 2,9

Preis: ca. 155 Euro

Positiv: Akkulaufzeit, Stabilität

Negativ: Kamera, Display, Handhabung

Nokia G 11

32 GB interner Speicher

Test-Note: 3,1

Preis: ca. 125 Euro

Positiv: preiswert, gute Kameraauflösung, starke Akkuleistung

Negativ: geringe Netzempfindlichkeit, unzureichende WLAN-Performance

Samsung Galaxy A03s (blau)

32 GB interner Speicher

Test-Note: 3,1

Preis: ca. 144 Euro

Positiv: Stabilität, Handhabung

Negativ: Akku, Display, Kamera

Samsung Galaxy A03

32 GB interner Speicher

Test-Note: 3,4

Preis: ca. 129 Euro

Positiv: preisgünstig, großes Display

Negativ: Kamera, unscharfe HD-Auflösung

Fazit - Smartphones unter 200 Euro konnten überzeugen

Smartphones, die nicht mehr als 200 Euro kosten, sind inzwischen erstaunlich leistungsstark und beliebte Einsteigergeräte. Die Zeiten von Geräten mit schlechter Verarbeitung und lahmer Technik sind offenbar vorbei. Für deutlich weniger als 200 Euro erfüllen sie Kommunikationsaufgaben mit Messengerdiensten, E-Mails und ein paar gute Schnappschüsse gibt es obendrauf.