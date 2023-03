Beliebte Farben beim Smartphone haben ihren Preis

Generalüberholte Smartphones sind keineswegs inakzeptabel. Im Gegenteil: Damit lässt sich viel Geld sparen, wie die Stiftung Warentest jetzt ermittelt hat. Sechs von neun getesteten Refurbished-Shops bzw. Plattformen erreichen die Note "gut". Insgesamt hat die Stiftung neun Refurbished-Anbieter getestet. Fünf tummeln sich auf Verkaufsplattformen, wo unterschiedliche Händler und Privatpersonen Smartphones anbieten. Wenn du alle technischen Details des Test-Designs und die Tipps nachlesen willst, dann kannst du die Ergebnisse als PDF downloaden. Der Test ist kostenpflichtig (4,90 Euro).

Für den Test bestellten die Prüfenden der Stiftung 45 Handys (jeweils zwei von Apple und drei von Samsung) der untersten Qualitätsstufe. Wobei die Stufung keineswegs einheitlich ist. So verwendet der Online-Händler Clevertronic beispielsweise fünf Kategorien: (1) Neu, (2) wie neu, (3) sehr gut, (4) gut, (5) deutlich gebraucht. Deutlich gebraucht heißt: die Smartphones weisen Kratzer und andere Gebrauchsspuren auf, sind aber voll funktionstüchtig. Neun Geräte wiesen, beim Eingang im Testlabor, Mängel auf. Bei einigen klangen die Lautsprecher verzerrt, bei einem funktionierte die Kamera nicht richtig, auf einem Handy war sogar noch ein nicht löschbares Fernzugriffsprofil einer Firma. Noch drastischer: Mit einem von buyZOXS gelieferten Gerät ließ sich wegen der immer noch aktiven SIM-Sperre des Vorbesitzers nicht telefonieren. Bei einem anderen Exemplar von Refurbed waren keine Sicherheitsupdates möglich.

Durchschnittlich waren die gebrauchten Handys ein Drittel günstiger als Neuware. Bei einem Händler sogar um 50 Prozent. Grundsätzlich gilt: Wer sich nicht auf eine Farbe festlegt, kann zusätzlich sparen. 4G-Smartphones sind günstiger als 5G, gleiches gilt bei geringeren Speicherkapazitäten. Und so wertete die Stiftung: Neben der technischen Qualität der Geräte, die zu 65 Prozent in die Gesamtnote einfloss, prüfte Warentest, wie gut die Shops Kund*innen beim Einkauf (35 Prozent) informieren und wie sie die Bestellung abwickeln. Die Preisersparnis wurde von der Stiftung Warentest ermittelt, aber nicht für das Qualitätsurteil berücksichtigt.

Besonderheiten gibt es bei gebrauchten iPhones. Apple betreibt einen eigenen Refurbished-Store - seit Februar 2022 auch in Deutschland. Den Zustand der beiden dort bestellten iPhones der Serie 11 bezeichnen die Testenden der Stiftung als "ausgezeichnet". Laut Apple bekommen iPhones einen neuen Akku und ein neues Gehäuse. Deshalb seien die möglichen Einsparungen nur gering, heißt es im Bericht der Stiftung. Ältere Modelle seien in anderen Shops neu sogar günstiger erhältlich als refurbished bei Apple. iPhones sind aber ebenso bei den Online-Händlern oder den Plattformen zu finden.

Bester der vier Online-Händler im Test, der nur eigene Ware anbietet, ist Rebuy mit der Gesamtnote 2,2. Das Prozedere beim Einkauf bewerten die Testenden zwar nur "befriedigend" (2,7). Dafür stimmt dann die Qualität (1,8) der generalüberholten fünf Smartphones. Auf dem zweiten Platz landet Asgoodasnew mit dem Qualitätsurteil 2,3. Zwar benotet die Stiftung Warentest den Einkauf mit "gut" (2,4), allerdings fiel die Qualität der gelieferten Geräte nicht ganz so gut wie bei Rebuy aus (2,3). Clever­tronic schneidet als Drittbester noch mit "gut" (2,5) ab. Dafür bot der Online-Händler im Test die höchste Preis­ersparnis von durch­schnitt­lich für alle fünf gekauften Geräte von 50 Prozent.

Testsieger

Rebuy

Note: gut (2,2)

Sparpotenzial: Mittel

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 395 Euro

Asgoodasnew

Note: gut (2,3)

Sparpotenzial: Mittel

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 319 Euro

Clevertronic

Note: gut (2,5)

Sparpotenzial: Hoch

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 180 Euro

buyZOXS

Note: befriedigend (3,1)

Sparpotenzial: Mittel

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 310 Euro

Für das Preisbeispiel ist das Modell Samsung Galaxy S20 ausgewählt. Der Neupreis im Internet liegt bei ca.440 Euro. Die Wahl der Speicherkapazität und der Farbe hat erheblichen Einfluss auf den Preis. Bei den Online-Händlern wurde der aktuelle Preis für das generalüberholte Gerät ermittelt. Alle Preise sind am 11.3.2023 im Internet festgestellt.

Testsieger ist die Verkaufsplattform Back Market mit der Gesamtnote 1,8. Der Einkauf läuft dort "gut" ab (2,3), die Qualität der gelieferten Smartphones ist "gut" (1,6). Den zweiten Platz belegt Ebay Refurbished. Die Online-Verkaufsplattform erhielt das Qualitätsurteil 2,1 insgesamt und gute Noten für Einkauf und Qualität.

Testsieger

Back Market

Note: gut (1,8)

Sparpotenzial: Mittel

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 315 Euro

Ebay Refurbished

Note: gut (2,1)

Sparpotenzial: Mittel

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 280 Euro

Refurbishedstore

Note: gut (2,3)

Sparpotenzial: gering

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 410 Euro

Refurbed

Note: befriedigend (2,6)

Sparpotenzial: Mittel

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 317 Euro

Amazon Renewed

Note: befriedigend (2,8)

Sparpotenzial: Mittel

Preisbeispiel für Samsung Galaxy S20: ca. 335 Euro

Für das Preisbeispiel ist das Modell Samsung Galaxy S20 ausgewählt. Der Neupreis im Internet liegt bei ca.440 Euro. Die Wahl der Speicherkapazität und der Farbe hat erheblichen Einfluss auf den Preis. Bei den Verkaufsplattformen wurde der aktuelle Preis für das generalüberholte Gerät bei den anbietenden Händlern ermittelt. Alle Preise sind am 11.3.2023 im Internet festgestellt.

Fazit - Refurbished Smartphones kannst du getrost kaufen

Die Innovationssprünge bei Neugeräten fallen in den letzten Jahren immer kleiner aus, auch wenn immer neue Modelle auf den Markt kommen. Zwar gibt es einige gute Anbieter bei Refurbished-Verkäufern; die Bestnote "sehr gut" schaffte aber keiner. Das liegt vor allem an zwei Punkten: Bei Informationen zum Gerät und bei der Akkuleistung konnte kein einziger Anbieter voll überzeugen. Beim Kauf solltest du unbedingt darauf achten, dass die Geräte nicht zu alt sind. Für zehn Jahre alte Modell gibt es in der Regel keine Software-Updates mehr und nur wenige funktionierende Apps. Ansonsten gilt: Wer auf der Suche nach dem besten Preis ist, sollte auf jeden Fall die Angebote auf den unterschiedlichen Refurbished-Plattformen oder Online-Händlern vergleichen. Und zwar bis hin zur Farbe: Weniger beliebte Farben sind oftmals günstiger.

