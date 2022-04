Bamberg vor 34 Minuten

Gesundheit

Heilfasten-Anleitung Tag 7: Vierter Fastentag ohne feste Nahrung

Heilfasten-Anleitung - ein 12-Tage-Programm: Am heutigen siebten Tag deiner Heilfasten-Kur steht ein weiterer Fastentag an. Wenn der innere Schweinehund vorbeischaut und dir die Laune verderben will, ignoriere den Kerl einfach und sei stolz auf das bereits Erreichte.