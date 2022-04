Guten Morgen, der Schweinehund hat sich über Nacht wieder verzogen, es geht an Tag 8 deiner Heilfasten-Kur gut gelaunt weiter. Bleib dran, du machst das hervorragend. Und tu dir auch heute selbst etwas Gutes.

Heilfasten: Anleitung für Tag 8

Starte den Tag mit einem leckeren Morgentee. Wie wäre es heute mal wieder mit einem Salbeitee*? Wenn du den grünen Tee* wegen seiner anregenden Wirkung trinkst, kannst du das auch am Vormittag nachholen. Schließlich darfst du Tee trinken, soviel du möchtest.

Auch am achten Tag bleibst du auf der bisherigen Linie, trinkst mittags ein Glas Gemüsesaft, nachmittags einen Eiweißdrink*, Tee und stilles Wasser. Abends isst du deine Brühe. Vor dem Schlafengehen gibt es eine Tasse Kamillentee*, der tut gut und beruhigt. Du bist auf dem besten Weg, das Fasten zum erfolgreichen Abschluss zu bringen, also mach weiter so. Und genieße heute dieses schöne Gefühl.

Heute gibt es eine kleine Belohnung

Du hast dir eine kleine Belohnung verdient. Ein langer Waldspaziergang sorgt für den nötigen Ausgleich. Wenn du unreine Haut hast oder dich einfach ein bisschen verwöhnen willst, gönn dir abends ein Peeling* oder eine Gesichtsmaske*. Alternativ kannst du dich mit einem Fußbad wärmen. Wenn die Sonne scheint, geh raus und leg dich in die Sonne. So lange, wie du magst.

Mach es dir auf der Couch unter einer kuscheligen Decke mit einem guten Buch gemütlich oder schaue deine Lieblingsserie weiter. Hauptsache, es geht darin nicht ums Essen. Ruhe ist wichtig. Entspann dich. Wer möchte, kann es mit einer kleinen Meditation versuchen und zehn Minuten die Augen schließen. Setze dich aufrecht hin und konzentriere dich ganz bewusst auf deine Atmung. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen ... Du wirst sehen, das entspannt ungemein.