Nudeln lassen sich zu verschiedenen Gerichten schnell und lecker zubereiten. Doch die herkömmliche Variante aus Weißmehl hat recht viele Kalorien, weshalb gerade Menschen, die Gewicht verlieren wollen, häufig auf die Beilage verzichten.

Wer die richtige Nudel-Variante wählt, kann jedoch trotzdem abnehmen.

Abnehmen mit Nudeln: Diese Sorten regen die Fettverbrennung an

Wer Gewicht verlieren möchte, sollte grundsätzlich auf eine Kombination aus gesunder Ernährung und Sport setzen. Hier ist auch das Thema Kaloriendefizit zu beachten. Denn nur, wer sich in diesem befindet, kann überhaupt abnehmen. Wer Gewicht verlieren will, sollte auf leere Kalorien - wie beispielsweise Weißbrot oder Nudeln aus Weißmehl - verzichten. Durch diese nehmen wir nämlich recht viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe zu uns. Sie lassen unseren Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen und schnell wieder absinken. Dadurch bekommen wir wieder schnell Hunger. Doch es gibt auch Nudelsorten, die wir problemlos essen können:

Vollkornnudeln: Ballaststoffe spielen beim Abnehmen eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu Nudeln aus Weißmehl sind Vollkornnudeln eine perfekte Ballaststoffquelle. Vollkornnudeln regen zum einen unsere Verdauung an und zum anderen sorgen sie für eine langanhaltende Sättigung. Wenn du die Nudeln nur bissfest kochst, braucht dein Körper sogar noch länger zum Verdauen. Gemüsenudeln: Innerhalb der letzten Jahre wurden Nudeln aus Gemüse immer beliebter und bekannter. Allen voran Zoodles - also Nudeln aus Zucchini erfreuen sich großer Beliebtheit. Und das nicht grundlos: Gemüse steckt voller wichtiger Nährstoffe und sättigenden und verdauungsfördernden Ballaststoffen. Neben Zucchinis eignen sich auch Karotten, Kohlrabi, Rote Bete oder Süßkartoffeln gut als Gemüsenudeln. Kichererbsennudeln: Pasta aus Hülsenfrüchten wie Linsen, Erbsen oder Kichererbsen ist ebenfalls eine gute Wahl für alle, die Gewicht verlieren oder sich gesund ernähren möchten. Hülsenfrüchte sind sowohl reich an Ballaststoffen als auch an Proteinen. Proteine sind nicht nur sehr wichtig für den Muskelaufbau, sondern regen auch die Fettverbrennung an. Kichererbsennudeln sind obendrein reich an Nährstoffen wie Zink, B-Vitaminen, Magnesium oder Kalium.

Auch interessant: Haben kalte Nudeln weniger Kalorien?