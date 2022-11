Hinweis aus unserer Redaktion: Dieser Artikel bezieht sich auf einen Testbericht von Öko-Test aus dem Mai 2020. Ein neuerer Test liegt zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand November 2022) nicht vor. Es handelt sich demnach um den aktuellsten Ketchup-Test.

Ob auf Pommes, zur Currywurst oder auf den Burger - aus den meisten deutschen Haushalten ist er nicht wegzudenken: der Ketchup. Die würzige Tomatensauce begeistert auch schon die Kleinsten unter uns und macht das ein oder andere Essen doch noch schmackhaft. Ketchup gehört quasi zur Standardeinrichtung in jeder Familienküche. Doch welcher Ketchup ist wirklich gut - und von welchen Produkten sollte man lieber die Finger lassen? Öko-Test hat nun 20 der bekanntesten Ketchups getestet und klärt auf. Überraschung: Von den 20 bekannten Marken- und Eigenmarkenketchups im Test wurden neun mit "sehr gut" bewertet und fünf mit "gut". Der bekannte Markenketchup von Hela fällt jedoch komplett durch und bekommt aus mehreren Gründen die Note "mangelhaft".

So testete Öko-Test die Ketchups

Die Ketchups wurden neben sensorischer Qualität, also Geschmack/Geruch, Aussehen und Konsistenz, auch auf die Qualitätsparameter Lykopin und Ergosterol getestet. Lykopin zeigt an, wie viel Tomate im Ketchup verarbeitet wurde und Ergosterol weist auf den Einsatz verschimmelter Tomaten im Ketchup hin. Außerdem wurde auch der Zuckergehalt der Ketchups verglichen. Kurios: Alle getesteten Ketchups wiesen einen höheren Zuckergehalt auf als handelsübliche Cola. Aufgrund der geringen Verzehrmenge sei dies aber unbedenklich.

Das sind die Testsieger bei Öko-Test

Von den 20 getesteten Ketchups sind 14 "sehr gut" oder "gut". Im Folgenden stellen wir dir die Testsieger vor.

Der Bio Tomaten-Ketchup von Alnatura: Der Beste der Besten

Der absolute Testsieger ist der Alnatura Tomaten-Ketchup*. Warum? Er ist zwar einer von neun mit "sehr gut" bewerteten Ketchups im Test, doch schnitten die Bio-Ketchups im Test geschmacklich immer am besten ab. Der am besten bewertete Bio-Ketchup ist in diesem Fall also ein verdienter Sieger. Preis: 1,79 Euro pro 500 ml.

Der Our Original Tomato Ketchup von Develey

Der Our Original Tomato Ketchup von Develey* ist der Testsieger unter den konventionellen Ketchups. Mit einem ausgezeichneten sensorischen Urteil hat er sich die Note "sehr gut" redlich verdient. Preis: 1,69 Euro pro 500 ml.

Der zuckerreduzierte Tomatenketchup von Born

Auch der Tomatenketchup von Born* ist mit dem Gesamturteil "sehr gut" bewertet. Mit seinem nur circa halb so hohen Zuckeranteil ist er darüber hinaus auch noch gesünder als viele der Konkurrenten. Preis: 1,43 Euro pro 500 ml. Mehr Infos zum Zuckergehalt in den handelsüblichen Ketchups finden Sie übrigens in unserem separaten Artikel.

Klarer Testverlierer: Der Tomatenketchup von Hela

Der Hela Tomatenketchup, ein bekanntes und beliebtes Markenprodukt, ist der eindeutige Verlierer dieses Tests. Ein Zuckergehalt so hoch (27,7 Prozent), dass ein dreijähriges Kind bereits mit zwei Esslöffeln des Ketchups 50 Prozent seines täglichen Bedarfs an Zucker konsumiert hat, und die Verarbeitung von entweder wenigen oder unreifen Tomaten machen das Gesamturteil "mangelhaft" unumgänglich. Zusätzlich wird bei dem Hela Ketchup als einzigem auch noch Farbstoff hinzugefügt.

Ketchup für Kinder?

In den Supermarktregalen finden sich immer wieder Ketchups, die speziell für Kinder hergestellt wurden. Laut Öko-Test sind diese allerdings überflüssig: die Zutaten sind häufig identisch, jedoch sind die Kinder-Ketchups wesentlich teurer. Hier würden sich beispielsweise zuckerreduzierte Ketchups besser eignen. Die gesündeste Variante ist aber immer noch: selber machen! Hier zeigen wir dir, wie du Ketchup zuhause ganz einfach selber herstellen kannst.

Wusstest du außerdem, dass du Ketchup meistens nicht im Kühlschrank aufbewahren musst? Je nach Konsistenz hält sich der Ketchup mehrere Wochen auch ungekühlt. Mehr zur Lagerung der leckeren Tomatensoße verraten wir dir hier.

Den kompletten Ketchup-Test von Öko-Test mit allen Ergebnissen findest du kostenpflichtig auf der offiziellen Homepage von Öko-Test.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.