Im Juni/Juli hat Majoran Saison

hat Saison Bei gutem und sonnigem Sommer: September/Oktober Zweitsaison

Zweitsaison Das Gewürz riecht süß-holzig und hat einen aromatischen Kräutergeschmack

riecht süß-holzig und hat einen aromatischen Kräutergeschmack Was kann Majoran noch - außer lecker schmecken?

In warmen, trockenen Sommermonaten hat das Gewürz seine Hauptsaison: Majoran. Das Kraut ist neben Schnittlauch und Petersilie eines der meist verwendeten Würzmittel in deutschen Küchen. Der aromatisch-süße Geschmack des Würzkrauts zaubert vor allem in herzhafte Gerichte eine ganz besondere Geschmacksnote. Küchenexperten bezeichnen Majoran gerne als den milden Sidekick des Oreganos. Aber das Gewürz schmeckt längst nicht nur lecker, es hat auch eine heilende Wirkung.

Wirkung von Majoran: Das heilende Gewürz ist wohltuend

Eigentlich kommt Majoran aus warmen, südlichen Ländern. Seinen Ursprung hat das Gewürz in der Türkei und auf Zypern. Auch in Vorderindien wurde es schon frühzeitig verwendet. Heute ist das Kraut auch aus Küchen weltweit kaum mehr wegzudenken. Vorwiegend in Frankreich, Italien und Spanien sowie in Österreich und Osteuropa wird Majoran angebaut. Aber auch in Deutschland wird es regelmäßig geerntet.

Bei vielen Köchen ist Majoran sogar beliebter als der würzige Oregano. Durch die wohltuenden Inhaltsstoffe ist die Anwendung laut Gewürzexperten vielfältig. Vor allem für die Verdauung tut Majoran viel. Das steckt in dem aromatischen Würzkraut:

Viel ätherisches Öl: Wie bei anderen Gewürzen sind die Öle auch beim Majoran hauptverantwortlich für Aroma, Geschmack und heilende Wirkung.

Wie bei anderen Gewürzen sind die Öle auch beim Majoran hauptverantwortlich für Aroma, Geschmack und heilende Wirkung. Gerb- und Bitterstoffe: In Verbindung mit dem enthaltenen ätherischen Öl bekämpfen die Gerb- und Bitterstoffe im Majoran nachweislich Bakterien. Das Gewürz wirkt antiseptisch und hilft deshalb gegen Entzündungen und lindert Bauchkrämpfe.

In Verbindung mit dem enthaltenen ätherischen Öl bekämpfen die Gerb- und Bitterstoffe im Majoran nachweislich Bakterien. Das Gewürz wirkt antiseptisch und hilft deshalb gegen Entzündungen und lindert Bauchkrämpfe. Sekundäre Pflanzensäfte: Majoran unterstützt den Körper bei der Produktion von Verdauungssäften in Magen, Galle und Leber.

Majoran unterstützt den Körper bei der Produktion von Verdauungssäften in Magen, Galle und Leber. Vitamin C und Zink: Das Gewürz enthält auch Vitamine, die bei Erkältungen mit allen Begleiterscheinungen wie Husten oder Schnupfen, helfen können.

Ein Gewürz, viele Anwendungsgebiete: Majoran kommt nicht nur in der Küche zum Einsatz

Durch die besonderen Inhaltsstoffe ist Majoran nicht nur in der Küche beliebt. Auch in Sachen Gesundheit greifen viele gerne auf das Gewürz zurück. Ob Appetitlosigkeit, Blähungen und Magenbeschwerden, Husten oder Erkältung: Majoran wirkt heilsam auf den menschlichen Körper. Aus frischem Majoran lässt sich beispielsweise ein besonders aromatischer Tee herstellen. Unser Tipp: Für eine Tasse ein bis zwei Teelöffel Blättchen und Blüten mit 150 Milliliter kaltem Wasser aufsetzen, aufkochen, durchsieben und dann bei angenehmer Wärme trinken.

Ganz klassisch ist Majoran ein typisches Fleisch- und Wurstgewürz. Spezialitäten wie Leberwurst und Blutwurst werden beispielsweise traditionell mit Majoran verfeinert. Vor allem in Bayern kommt das Würzkraut auch gerne bei der Zubereitung von Leberknödeln oder Schweinebraten zum Einsatz. Aber auch für Kartoffel- und Pilzgerichte eignet sich das Gewürz hervorragend und verleiht jeder Speise einen ganz besonderen Geschmack. Besonders empfiehlt sich der Einsatz bei fettigen Gerichten. Durch die magenschonende, verdauungsfreundliche Wirkung von Majoran, können Sie lästige Bauchschmerzen nach einer üppigen Mahlzeit vermeiden.

Das könnte dich auch interessieren: Wassereinlagerungen und schwere Beine im Sommer: Diese 10 Lebensmittel entwässern deinen Körper.