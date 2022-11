Einige Lebensmittel werden im Alltag häufig miteinander kombiniert, ohne, dass uns bewusst ist, dass sie lieber nicht zusammen gegessen werden sollten.

Dafür gibt es bestimmte Gründe, die die wenigsten kennen.

Lebensmittel-Kombinationen, die du meiden solltest

Die erste Kombination, die gemieden werden sollte, ist Weißbrot mit Marmelade. Was für viele ein beliebtes Frühstück darstellt, sollte zukünftig lieber vermieden werden: Das Brot enthält viele einfache Kohlenhydrate. Isst du dies in Kombination mit Marmelade, schnellt dein Blutzuckerspiegel kurzzeitig in die Höhe und sinkt anschließend auch schnell wieder ab. Das Resultat sind ein Gefühl von Heißhunger durch ein fehlendes Sättigungsgefühl und Kraftlosigkeit. Alternativen für das Frühstück müssen her: Wähle doch beispielsweise ein Vollkornbrot mit Aufstrich, ein gesundes Porridge oder ein Joghurt mit frischem Obst.

Isst du einmal ein Gericht mit Linsen, solltest du es vermeiden, Rotwein dazu zu trinken. Der Grund dafür ist, dass die im Rotwein enthaltenen Gerbstoffe die Eisenaufnahme hemmen. Eisen ist für unseren Körper jedoch wichtig; vor allem, wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, ist das pflanzliche Eisen sehr wichtig. Wählst du anstelle des Rotweins beispielsweise einen Zitronensaft oder ein anderes Vitamin-C-haltiges Getränk, kann die Eisenaufnahme sogar noch gefördert werden.

Auch die Kombination von Salat und einem fettfreien Dressing sollte vermieden werden. Der Grund: Fettfreies Dressing verhindert, dass der Körper die Vitamine ideal aufnehmen kann. Es findet eine gehemmte Vitaminaufnahme statt, da viele pflanzliche Lebensmittel wie Möhren das Fett benötigen, um vom Körper aufgenommen werden zu können. Eine bessere Idee ist es also, beispielsweise einige Tropfen eines Öls in den Salat zu geben.

Weitere zu vermeidende Lebensmittel-Kombinationen

Bier und Burger solltest du besser nicht miteinander kombinieren.

Eine ebenfalls sehr beliebte Kombination ist Schwarztee mit Milch. Schwarztee ist vor allem bekannt dafür, entzündungshemmende Antioxidantien zu enthalten. Gibst du jedoch Milch in den Tee, werden die Antioxidantien von den Milchproteinen gebunden und können somit nicht vom Körper aufgenommen werden. Auch das in der Milch enthaltene Calcium kann durch das Koffein im Tee nur schlecht vom Körper aufgenommen worden. Möchtest du diesen Effekt vermeiden, könntest du für eine bessere Aufnahme der Antioxidantien beispielsweise etwas Zitronensaft in den Tee geben.

Burger und Bier sollten mit einem Blick auf die Gesundheit im Idealfall ebenfalls nicht miteinander kombiniert werden. Denn auch, wenn der Geschmack vielleicht sehr überzeugend ist, kann dies auf längere Zeit zu kleinen Fettpölsterchen führen. Der Grund dafür: Der Körper beginnt erst damit, den Alkohol abzubauen und erst im Anschluss darauf mit dem Fettabbau. Möchtest du das Risiko auf unnötige Fettablagerungen an den Hüften vermeiden, solltest du zu dem Burger lieber nach einem Glas Wasser greifen.

Eine weitere Kombination, die du vermeiden solltest, ist Alkohol mit Koffein. Auch, wenn das Koffein oft gut nach einer Nacht mit viel Alkohol zu sein scheint: Er sorgt dafür, dass die Wirkung des Alkohols nicht korrekt wahrgenommen werden kann. Bist du auf einer Party, solltest du am Tag danach lieber zu Tee oder Wasser greifen.