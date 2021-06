Fettkiller: 8 Lebensmittel, die das Abnehmen unterstützen

Auch Ingwer wird häufig verwendet, um Gerichte richtig schön scharf zu würzen. Die Wurzel ist in der Lage, Fettzellen ordentlich einzuheizen und somit Fett zu verbrennen. Besonders wirksam zeigen sich dabei die Inhaltsstoffe Gingerol und Capsaicin, die die Wärmeproduktion des Körpers fördern. Durch das dadurch hervorgerufenen Schwitzen und die erhöhte Durchblutung wird der Stoffwechsel angekurbelt.

Ebenfalls ein tolles Fettkiller-Gewürz: Zimt. Auch bei diesem leckeren Gewürz wird der Stoffwechsel angekurbelt und den Fettzellen der Kampf angesagt. Zudem wird durch Zimt der Blutzuckerspiegel ins Gleichgewicht gebracht und unerwünschte Fett- und Wasserablagerungen abgesondert. Sie sehen also: Fettkiller-Lebensmittel fangen schon im kleinen mit den Gewürzen an - so lassen sich leckere Gerichte zubereiten, die gleichzeitig beim Abnehmen unterstützen.

Fettkiller #3: Kaffee aktiviert die braunen Fettzellen

Auch der morgendliche Kaffee eignet sich schon, um Sie bei Ihrer Diät zu unterstützen: Forscher der School of Medicine der University of Nottingham fanden heraus, dass sich das enthaltene Koffein förderlich auf die Aktivität des braunen Fettgewebes auswirkt. Dieses existiert im Körper neben dem weißen Fettgewebe und stellt das "gute" Fettgewebe dar, da es kurzfristig Energie bereitstellen kann und somit Zucker, Fett und Kalorien verbrennt.

Buchtipp: Die Sirtfood Diät Bibel: 160 geniale Sirtfood Diät Rezepte

Die Forschenden der University of Nottingham führten in ihren Experimenten Versuche an Stammzellen durch. Hierbei entdeckten sie, dass bei den angelegten Zellkulturen das Aktivitätsniveau der braunen Fettzellen anstieg, als sie mit Koffein versetzt wurden. Im Anschluss wurden diese Erkenntnisse auch an Proband*innen überprüft, um deren Gültigkeit auch am echten Menschen bestätigen zu können.

Und die Wissenschaftler*innen wurden nicht enttäuscht: Die Versuchsteilnehmenden tranken im Rahmen des Experiments eine Tasse Kaffee und wurden dann mit einer Wärmebildkamera beobachtet. Es zeigte sich, dass direkt nach dem Konsum von Kaffee das braune Fettgewebe erwärmt wurde, was ein Zeichen für dessen Aktivität darstellt. Diese Studie zeigt, dass Kaffee mit seinem enthaltenen Koffein in der Lage ist, das braune Fettgewebe zu aktivieren und somit Energie in Form von Kalorien zu verbrennen.

Fettkiller #4: Grapefruit sorgt für eine schlanke Linie

Auch die säuerliche Grapefruit ist unbedingt zu empfehlen, wenn Sie auf der Suche nach einem absoluten Fettkiller-Lebensmittel sind. Forscher der University of Arizona wiesen in einer Studie nach, dass der Konsum von Grapefruits ein adäquates Mittel darstellt, um die Pfunde purzeln zu lassen.