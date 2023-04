Der "Japan-Trick" kann beim Abnehmen helfen

kann beim Mit gezielter Atemtechnik werden Heißhungerattacken vermieden

werden Welche weiteren positiven Effekte die "Long-Breath-Diet" auf die Gesundheit hat

Die Atmung ist ein mächtiges Instrument. Über sie lassen sich negative Gefühle wie Stress, Angst und Wut regulieren. Doch die Atmung kann noch mehr: Sie kann sogar beim Abnehmen helfen! Beim Japan-Trick, auch bekannt als "Long-Breath-Diet", werden gezielte Atemtechniken genutzt, um Heißhungerattacken zu stoppen und die Verdauung anzukurbeln. Nur fünf Minuten täglich brauchen die Übungen, um bereits eine positive Wirkung zu entfalten. Wir erklären, wie die Technik funktioniert.

"Japan-Trick": Atemtechnik gegen überschüssige Pfunde

Durchschnittlich 23.000 Atemzüge macht ein Mensch am Tag - meistens eher unbewusst. Weil das Atmen lebenswichtig ist, haben sich schon zahlreiche Studien damit befasst. Entsprechend gut ist bereits untersucht, wie Atmung, Körperfunktionen und Emotionen zusammenspielen. Untersuchungen haben etwa gezeigt, dass durch eine hektische, flache Atmung Blutdruck und Herzleistung ansteigen - es kann zu Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen kommen. Andersherum können durch tiefe, bewusste Atemzüge dem Körper zusätzliche Regenerationspausen geboten werden, um eventuelle Zellschäden zu reparieren und Energiereserven neu aufzubauen.

Buchtipp: Der Ernährungskompass - Bestseller jetzt bei Amazon anschauen

Im Laufe der Zeit gewöhnt sich jeder Mensch eine individuelle Atemtechnik an, die auch Aufschluss über den Gesundheitszustand geben kann. Ist das Blut beispielsweise durch eine ungesunde Ernährung zu säurehaltig, kann das auch Einfluss auf die Atmung nehmen. Der Körper versucht unbewusst, das überschüssige Kohlendioxid loszuwerden, was sich durch eine schwerere Atmung zeigen kann.

Beim Japan-Trick wird versucht, andersherum über die Atmung Einfluss auf die Verdauung und Nahrungsverwertung nehmen. So soll mit der "Long-Breath-Methode" der Appetit gezügelt und die gesamte Nahrungsverwertung optimal angekurbelt werden. Gleichzeitig wird durch die Aufrichtung des Körpers die Zwerchfellatmung genutzt. Diese regt wiederum den Kreislauf an, senkt den Blutdruck und verschiebt die Organe im Bauch ein wenig nach unten, was positive Auswirkungen auf den Darm hat.

Wie du mit der "Long-Breath-Diet" abnehmen kannst

Abnehmen ohne Verzicht - nur über die Atmung? Der Trend aus Japan breitet sich auch hierzulande aus. Erfunden haben soll ihn der japanische Schauspieler Miki Ryosuke - und zwar eher zufällig, als er gezielte Atemübungen machte, um seine Rückenschmerzen zu lindern. Ein positiver Nebeneffekt war nicht nur ein vermindertes Schmerzempfinden, sondern auch eine rasche Gewichtsabnahme; er verlor angeblich in 50 Tagen 28 Pfund (ca. 13 kg) an Gewicht und 5 Zentimeter Körperumfang.

Durch gezieltes Ein- und Ausatmen soll das Blut mit Sauerstoff gesättigt werden, sodass die Fettzellen im Körper in ihre Bestandteile zerlegt werden. Das Kohlendioxid wird ausgeatmet und das Wasser durch den Stoffwechsel abgetragen. Bestenfalls löst sich das Fett auf, denn Fettsäuren werden über die Lunge ausgeatmet, je mehr Sauerstoff der Körper verbraucht, desto mehr Fett wird also verbrannt.

Und so funktioniert die spezielle Atemtechnik zum Abnehmen

Für die "Long-Breath-Diet" braucht man keine sportliche Ausrüstung oder Vorkenntnisse.

Zunächst stellst du dich aufrecht hin, die Grundstellung ist ein leichter Ausfallschritt. Dann spannst du den Po an und verlagerst dein Gewicht auf den hinteren Fuß. Anschließend atmest du für drei Sekunden tief ein und hebst die Arme gleichzeitig über den Kopf. Danach atmest du sieben Sekunden lang kraftvoll aus, spannst währenddessen deine gesamte Körpermuskulatur an und senkst die Arme bis zur Hälfte ab.

Das Ganze sollte nun zwei bis fünf Minuten lang wiederholt werden. Um mit der Atmen-Diät Erfolge zu erzielen und einen flachen Bauch zu bekommen, sollten die einzelnen Schritte der Übung exakt durchgeführt werden.

Durch das Ausatmen und die gleichzeitige Anspannung des gesamten Körpers werden unterschiedliche Muskelpartien angesprochen. Zum einen wird der tiefste, seitliche Muskel der vorderen Bauchwand, der transversus abdominis, trainiert. Weiter wird die gesamte Körpermuskulatur beansprucht, der Effekt wird durch ein geräuschvolles Ausatmen bekräftigt. Aber auch die inneren Organe profitieren von einer gezielten und bewussten Atmung in aufgerichteter Körperspannung.

Ob die "Long-Breath-Diet" allein das gewünschte Abnehmergebnis bringt, ist noch nicht vollständig erwiesen. Gesundheitliche Schäden sind eher weniger zu erwarten, unerfahrene Anwender sollten jedoch langsam beginnen, denn durch das starke Ausatmen können Schwindelgefühle entstehen. Auch wenn der japanische Schauspieler Miki Ryosuke darauf schwört, so sollte neben der Atemtechnik auch auf eine ausgewogene Ernährung sowie Sport zur Gewichtsreduzierung geachtet werden.

Als ergänzende Übung zum individuellen Fitnessprogramm kann man die Atem-Diät dennoch ausprobieren, durch das gezielte Atmen wird neue Energie gewonnen und sowohl die Psyche als auch der Körper sind dadurch ausgeglichener und leistungsfähiger.