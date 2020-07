Aufgepasst: Aufgewärmte Essensreste können giftig sein

Aufwärmen: Wenn, dann richtig

Trotzdem müssen übrig gebliebene Speisen nicht unbedingt weggeworfen werden - solange man bei der Zubereitung und Lagerung einige Regeln beachtet. Essensreste sollten nach dem Kochen in luftdichte Behälter verpackt werden. So können sie nicht austrocknen oder den Geschmack verändern. Außerdem gilt es, Übriggebliebenes möglichst schnell herunterzukühlen. Stehen die Lebensmittel lange Zeit in der Wärme, entwickeln sich sporenbildende Bakterien und Giftstoffe. Diese Bakterien können gesundheitsschädliche Stoffwechselprodukte, sogenannte Toxine, zu bilden, die Durchfall verursachen können. Also ab damit in den Kühlschrank damit.

Viel länger als einen Tag sollte das Kochgut dort allerdings nicht bleiben. Geht es ans Aufwärmen, sollten Resteesser ihre Mahlzeit zwei Minuten bei mindestens 60 bis 65 Grad Celsius köcheln lassen, um eventuelle Krankheitserreger abzutöten. Das empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)- Maximal einmal kann das Essen so aufgewärmt werden. Solange ist der Verzehr für einen gesunden Erwachsenen unbedenklich.

Achtung bei Geflügel und Eiern

Sonderfälle: Hähnchen und Eier sind mit besonderer Vorsicht zu genießen. Werden diese Lebensmittel aufgewärmt, bestehen gleich zwei Risiken: Zum einen verändert sich deren Proteinstruktur, was zu Verdauungsproblemen führen kann. Zum anderen steigt die Zahl der Salmonellen. Schlimmstenfalls kann eine Salmonellenvergiftung die Folge sein. Daher sollten Eierspeisen möglichst nicht aufgewärmt werden. Hähnchen-Gerichte sollten bei der ersten Zubereitung auf jeden Fall richtig durchgebraten sein. Auch bei Runde Nummer zwei sollte es vollständig erwärmt werden bis es dampft. Pfanne oder Ofen sind hierfür der Mikrowelle vorzuziehen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das vorgekochte Geflügel auch kalt essen.