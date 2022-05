So wirst du ein Selbstversorger: Die besten Bücher für Einsteiger

Selbstversorgen leicht gemacht - So erntest du bald dein eigenes Gemüse

Buchtipps: praktische Ratgeber zum Thema Selbstversorgen für Anfänger*innen

statt Supermarkt und Plastik: Ziegen melken und Wurzeln ziehen

Pandemie, Krieg und Klimawandel halten die Welt in Aufruhr und sorgen für ein bedrohliches Gefühl. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen unabhängiger von den endlosen Konsummöglichkeiten der Zivilisation werden möchten. Aber Selbstversorgen ist vielmehr als Kräutertöpfe und DIY - diese Bücher zeigen dir, wie du ganz einfach als Selbstversorger starten kannst, zum Beispiel mit einem Hochbeet oder einfachen Rezepten ohne viel Schnickschnack.

1. Selbstversorgung: Dein eigenes Gemüse anbauen, mit Hühnern kuscheln, in selbstgebackenes Brot beißen

Einen besonders bequemen Weg ins Selbstversorger-Dasein liefert dieses Bestseller-Werk von Marie Diederich. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, Inspiration zu liefern, sodass jeder in seinem eigenen Tempo und nur in den Bereichen, in denen er oder sie es möchte, auf die Selbstversorgung umsteigen kann. Von einer Einführung zur Pflanzenkunde über Tierhaltung bis hin zur optimalen Lagerung der gewonnenen Nahrungsmittel ist hier alles dabei.

2. Selbstversorgung mit wenig Platz: Hochbeet anlegen und pflegen

Salat ernten ohne Garten? Für alle Städter*innen ist dieses Buch der richtige Wegweiser in die Selbstversorgung. Jutta Krumdorf zeigt, wie man auch auf dem Balkon oder der Terrasse mit einem Hochbeet den "Zwängen der Lebensmittelindustrie" entkommt und wie man sich mit selbst angebautem Gemüse und Kräutern verpflegt.

3. Das große Buch der Selbstversorgung: Endlich nachhaltig leben

Von Dick und James Strawbridge kommt diese "Bibel" der Selbstversorgung, in welcher der Fokus auf einem umweltbewusstem und nachhaltigem Lebensstil liegt. Dabei geht es neben den klassischen Selbstversorger-Themen wie Anbau verschiedener Gemüsesorten oder der Nutztierhaltung auch speziell um die Herstellung verschiedener Getränke und um die Reduzierung von Abfall.

4. Selbstversorger: Permakultur und eigenen Strom erzeugen? So geht's

Dieser Ratgeber von Kraft der Natur begleitet dich Schritt für Schritt auf deinem Weg zur Subsistenzwirtschaft durch eigenen Nahrungsmittelanbau und die richtige Lagerung der geernteten Lebensmittel. Neben klassischen Tipps zur Gartenpflege und dem richtigen Zubehör bekommst du hier ein praxisnahe Anleitung.

Außerdem hilft dieser Ratgeber dir dabei, deinen eigenen Strom zu erzeugen und zeigt dir, wie du deine geernteten Schätze richtig konservierst, indem du sie einmachst, dörrst oder fermentierst.

5. 365 Tage Selbstversorgung - Ganzjährig Genießen

In unseren Breitegraden kann man nur im Sommer die Früchte seiner Selbstversorger-Arbeit genießen? Von wegen! Malte Naudts erklärt in seinem Buch, wie man auch ohne große finanzielle, räumliche und Know-How-Kapazitäten ins Selbstversorger-Dasein einsteigen kann.

Auch auf Krisen- und Extremfälle ist man besser gerüstet, wenn man weiß, wie man seine eigenen Lebensmittel anbauen und aufbewahren kann. Wer sich darüber hinaus noch weiter mit dem Thema Vorbereitung auf den Ernstfall beschäftigen will, für den lohnt sich ein Blick in diese Prepper-Ratgeber.