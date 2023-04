Naturschutz im eigenen Garten: Tipps und Möglichkeiten zur Umsetzung

Naturschutz ist ein immer wichtigeres und größeres Thema in der heutigen Gesellschaft. Gerade bei der Gestaltung deines Gartens gilt es dabei zu überlegen, welche einfachen Maßnahmen für die im Garten lebenden Insekten, Vögel und Säugetiere ohne großen Aufwand vorgenommen werden können. Einige Vorschläge erhältst du im folgenden Artikel.

Anpflanzen im Sinne des Naturschutzes

Gerade beim Anpflanzen innerhalb des Gartens solltest du im Sinne des Naturschutzes darauf achten, für deine Gartengestaltung vor allem heimische und standortgerechte Bäume und Sträucher zu wählen. Entsprechende Bäume, Sträucher und Stauden eignen sich laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) perfekt dazu, der heimischen Tierwelt den passenden Unterschlupf zu bieten und stellen außerdem eine wichtige Nahrungsquelle für sie dar. Von "heimisch" ist in der Botanik dann die Rede, wenn es sich um Pflanzen handelt, die ganz ohne menschliches Zutun auf natürliche Weise im jeweiligen Gebiet vorkommen, erklärt das Portal Mein schöner Garten. Nachdem dieser Begriff zumeist sehr schwierig anzuwenden ist, sprechen Expert*innen auch von "gebietsheimischen" Pflanzen, wenn es darum geht, lange ortsansässige Populationen zu beschreiben, die typisch für das jeweilige Gebiet sind. Als heimische Bäume gelten laut NABU beispielsweise die Rotbuche, die Vogelkirsche, der Walnussbaum und die Waldkiefer. Heimische Sträucher sind etwa der Liguster, die Robinie sowie das Pfaffenhütchen.

Solltest du in deinem Garten auch gerne Obst anpflanzen und ernten wollen, empfiehlt der NABU, alte und regionaltypische Obstsorten auszuwählen. Beschafft aus spezialisierten Baumschulen in deiner Nähe, kannst du auch hierdurch das Thema Naturschutz in deinem Garten umsetzen. Eine Liste der "Top Ten" der Obstsorten für den Hausgarten wurde von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau aufgrund langjähriger Erfahrungen erstellt und berücksichtigt die Verfügbarkeit in den bayerischen Baumschulbetrieben. Zu den geeigneten Obstsorten zählen etwa Äpfel, Quitten, Birnen, Kirschen oder Zwetschgen.

Noch mehr Natur pflanzt du dir in deinen Garten, indem du Gehölze anpflanzt, die den deinen Garten bevölkernden Vögeln und Insekten Nahrung bieten. Auch Stauden können dabei für die Insekten einen besonderen Mehrwert darstellen.

Flächenverwendung im Sinne des Naturschutzes

Wenn du dich fragst, wie du die Fläche deines Gartens am besten für mehr Nachhaltigkeit nutzt, gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten. Das Anlegen von Wasserflächen, wie zum Beispiel eines Gartenteichs, ist zum einen sehr schön anzusehen und leistet gleichzeitig einen großen Beitrag zur Ökologie innerhalb deines Gartens. Für Vögel und Insekten ergibt sich dadurch auch immer eine mögliche Trinkstation.

Laufwege und Platzflächen solltest du außerdem im besten Fall durch die Verwendung natürlicher Beläge anlegen. Im Gegensatz zu einer kompletten Bodenversiegelung durch die Verwendung anderer, gar wasserundurchlässiger Materialien, kann ein großer Teil der über das Jahr zu erwartenden Niederschläge dann durch die natürlichen Bodenbeläge ins Grundstück und damit ins Grundwasser versickern.

Unkraut jäten ist natürlich auch bei einem Garten im Sinne des Naturschutzes notwendig. Dennoch solltest du – soweit möglich – eine kleine Ecke auch einfach so belassen, wie sie wächst. So stellen Wildkräuter, wie zum Beispiel die Brennnessel, eine wichtige Nahrungsquelle für die Raupen vieler Schmetterlingsarten dar.

Unterstützung der Tierwelt im Sinne des Naturschutzes

In deinem Garten tummeln sich Jahr für Jahr unzählige verschiedene Tiere. Im Hinblick auf eine umweltbewusste Gestaltung deines Gartens solltest du dabei auch ein Augenmerk darauf legen, Möglichkeiten und Gegebenheiten zu schaffen, um die heimische Tierwelt bestmöglich zu unterstützen. In aller Munde sind bereits seit einigen Jahren etwa sogenannte Insektenhotels, die den Insekten sowohl als Nist- als auch als Unterschlupfmöglichkeit dienen. Um möglichst viele verschiedene Insekten anzuziehen, solltest du vor allem auf natürliche Materialien setzen. Ein Grundgerüst aus Holz kann dann beispielsweise mit Pappröhrchen, Tonziegeln oder Hartholz gefüllt und gestaltet werden. Inzwischen gibt es Insektenhotels jedoch auch bereits fertig zu kaufen.

Das Ansähen einer Bienenweide ist ebenfalls ein einfaches Mittel, um den unterschiedlichen Bienenarten Nahrung zu liefern. Ein guter Zeitpunkt, eine Bienenweide anzulegen, sind dabei die Monate März bis Mai. Eine bunt blühende Blumenwiese ist außerdem auch für das menschliche Auge ein absoluter Hingucker.

Nahezu in jedem Garten finden sich heutzutage die wichtigen Nistkästen für Vögel, die einen sicheren Platz zum Brüten, Schlafen und Überwintern bieten. Auch das Anlegen eines sogenannten Totholzhaufens kann Insekten, Vögeln und Säugetieren einen wichtigen Unterschlupf bieten. Abgestorbenes Holz, Schnittreste, alte unbehandelte Holzbalken sowie Baumstümpfe und Wurzeln verschiedenster Größe schaffen hier wertvolle Lebensräume.

Recycling im Sinne des Naturschutzes

In unserem Alltag ist Recycling ein wichtiger Begriff und wird tagtäglich praktiziert. Warum also nicht auch in deinem Garten? Gartenabfälle und auch Küchenabfälle können sehr einfach auf einem Komposthaufen oder einem Schnellkomposter im Garten gesammelt werden. Die daraus entstehende wertvolle Komposterde kann sodann im Garten weiterverwendet werden.

Aber Achtung: Manchmal suchen einige Tiere, wie Igel, Frösche und Mäuse, über den Winter Unterschlupf im Komposthaufen. Bei der Entnahme deines selbstgemachten Düngers solltest du also besonders vorsichtig sein.

Niederschläge kannst du in Regenwassertonnen oder Zisternen sehr einfach auffangen, sammeln und dieses nutzen, um deine Pflanzen im Garten zu gießen. Laut NABU ist dieses kostenlose Regenwasser ohnehin besser für die Pflanzen als teures Trinkwasser aus der Wasserleitung. Du schonst damit also nicht nur deinen Geldbeutel, sondern kannst auch eine besondere Art von Recycling betreiben.

