Hängendes Kräuterbeet: Ein DIY für zu Hause

Der Frühling ist da, alles beginnt zu blühen! Da sehnt man sich vor allem ohne Garten nach frischen Kräutern und Pflanzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln eine ideale Aufhängung für Ihre Kräuter und Pflanzen basteln können und geben Tipps, welche Kräuter sich am besten zu Hause anbauen lassen.

Die besten Kräuter für zu Hause

Es muss nicht immer ein Kräuterbeet sein: Kräuter können genauso gut in Töpfe, Kübel oder Kästen gepflanzt werden und dann auf dem Balkon oder der Fensterbank platziert werden. Kräuter, die sich besonders gut für den Anbau in Töpfen eignen, sind Klassiker wie Rosmarin, Thymian, Oregano, Basilikum, Schnittlauch, Petersilie oder Kresse. Aber auch Kapuzinerkresse, Zitronenmelisse oder Minze bieten sich an.

Wer jetzt sofort mit seinem Kräutergarten loslegen will, sollte vor allem nachts auf die Temperaturen achten. Frostempfindliche Kräuter sollte man bei kühlen Temperaturen im März und April lieber über Nacht hereinholen.

Vor allem am kommenden Wochenende soll es nochmal Minusgrade geben. Wer sich sicher sein will, dass die frischen Pflanzen nicht verkümmern, sollte bis nach den Eisheiligen im Mai warten.