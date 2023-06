Petersilien-Hochzeit: So lange musst du dafür verheiratet sein

An den Tag der eigenen Hochzeit erinnerst du dich in der Regel gerne wieder zurück. Seid ihr schon einige Jahre verheiratet, könnt ihr euch auf schöne Jubiläen freuen. Eines davon ist die Petersilienhochzeit. Doch wie lange musst du dafür verheiratet sein? Und welche Jubiläen gibt es sonst noch?

Das solltest du zur Petersilienhochzeit wissen

Dir ist sicherlich bekannt, dass die Silberhochzeit nach 25 Jahren Ehe stattfinden. Mit diesem Wissen kannst du dir einfach merken, wann die sogenannte Petersilienhochzeit stattfindet; genau auf halbem Weg zur Silberhochzeit. Sie wird also nach 12,5 Jahren Ehe gefeiert.

Focus online zufolge wird die Petersilienhochzeit insbesondere im Norden und Nordwesten Deutschlands groß gefeiert. Eine Besonderheit bei diesem Jubiläum ist, dass es traditionellerweise nicht vom Brautpaar selbst organisiert wird. Es sind in der Regel Verwandte oder Freund*innen, die euch als Brautpaar mit einer Feier zur Petersilienhochzeit überraschen. Dadurch, dass dieses Jubiläum nicht direkt am Hochzeitstag gefeiert wird, kann eine Überraschung gut gelingen.

Die Petersilie ist symbolisch gewählt. Die Petersilie ist ein Kraut, dass in der klassischen Hochzeitssuppe nicht fehlen darf. Es steht hierbei für Lebendigkeit und Würze. In der Antike galt die Petersilie sogar als Aphrodisiakum, also ein Mittel, welches das sexuelle Verlangen anregen soll. Die Farbe Grün steht in der Regel für Hoffnung. Die Blätter sind kraus und zackig, was als Symbol für die Höhen und Tiefen einer Ehe gesehen werden kann.

Alles rund um die Feier, Geschenke und weitere Jubiläen

Voll mit Lebensenergie, Gesundheit und Kraft: So sollt ihr als Ehepaar in die zweite Hälfte bis zur Silberhochzeit bestreiten. Da es sich bei der Petersilienhochzeit um kein größeres Jubiläum handelt, wird auch dir Feier in der Regel ruhig und entspannt gefeiert. Grundsätzlich ist es wichtig, immer darauf zu achten, was dir und deiner*m Partner*in gefällt. Seid ihr eher der Typ für größere Partys, könnt ihr natürlich auch eine etwas aufregendere Feier veranstalten.

Ähnlich ist es bei den Geschenken. Bist du auf ein Jubiläum eingeladen, solltest du beim Geschenk immer überlegen, was das Paar gebrauchen könnte oder was ihm gefällt. Reist das Ehepaar gerne, könntest du dich beispielsweise mit anderen Gästen zusammentun und gemeinsam einen kleinen Wochenendtrip verschenken. Es bietet sich überdies speziell bei der Petersilienhochzeit an, etwas zu schenken, dass zum Motto passt. Dies könnte ein Kräuterkochbuch, eine kleine Petersilienpflanze oder ein Gewürzregal mit einem Glas Petersilie sein.

Seid ihr noch nicht so lange verheiratet oder habt die Petersilienhochzeit bereits überschritten, könnt ihr euch auf diese Jubiläen freuen:

Nach einem Jahr Ehe: Papierhochzeit

Ehe: Papierhochzeit Nach 5 Jahren Ehe : Hölzerne Hochzeit

: Hölzerne Hochzeit Nach 10 Jahren Ehe : Rosenhochzeit

: Rosenhochzeit Nach 12,5 Jahren Ehe : Petersilienhochzeit

: Petersilienhochzeit Nach 15 Jahren Ehe : Kristallhochzeit

: Kristallhochzeit Nach 20 Jahren Ehe : Porzellanhochzeit

: Porzellanhochzeit Nach 25 Jahren Ehe : Silberhochzeit

: Silberhochzeit Nach 30 Jahren Ehe : Perlenhochzeit

: Perlenhochzeit Nach 35 Jahren Ehe : Leinwandhochzeit

: Leinwandhochzeit Nach 40 Jahren Ehe : Rubinhochzeit

: Rubinhochzeit Nach 45 Jahren Ehe : Messinghochzeit

: Messinghochzeit Nach 50 Jahren Ehe : Goldene Hochzeit

: Goldene Hochzeit Nach 60 Jahren Ehe : Diamantene Hochzeit

: Diamantene Hochzeit Nach 70 Jahren Ehe : Gnadenhochzeit

: Gnadenhochzeit Nach 80 Jahren Ehe : Eichenhochzeit

: Eichenhochzeit Nach 90 Jahren Ehe : Marmorne Hochzeit

: Marmorne Hochzeit Nach 100 Jahren Ehe: Himmelshochzeit

Fazit

Nach 12,5 Jahren Ehe findet die sogenannte Petersilienhochzeit statt. Eine Feier wird oftmals als Überraschung von Freund*innen oder der Familie des Paares organisiert, kann jedoch selbstverständlich auch vom Paar selbst geplant werden.

