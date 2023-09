Der Hochzeitstag wird oft als der schönste Tag im Leben genannt

Fünf Gadgets, an die ihr im Vorfeld der Feierplanung denken solltet, haben wir im folgenden für euch zusammen gestellt

Die Reihenfolge dient nur der Übersicht und stellt kein Ranking dar

Destatis.de berichtet, dass 2022 nach einem historischen Tiefstand im Jahr 2021 die Zahl der Eheschließungen in Deutschland wieder gestiegen ist: Im Jahr 2022 wurden in ganz Deutschland 380 700 Ehen (2021: 349 000) zwischen Mann und Frau und 10 000 Ehen (2021: 8 700) zwischen Personen gleichen Geschlechts geschlossen. Damit wurden 2022 rund 33 000 oder 9,2 % mehr Ehen geschlossen als im Jahr 2021, so die statistische Auswertung von destatis.de.

Die freie Wahl

Die freie Wahl, die wir hier in Deutschland haben, denjenigen oder diejenige zu heiraten, dem oder der unser Herz gehört, ist wirklich in mehrfacher Hinsicht ein Grund zum Feiern. Damit hat sich unsere Wahlfreiheit aber noch lange nicht erschöpft: Wir haben die Wahl, ob wir nur standesamtlich oder auch kirchlich heiraten wollen, ob wir das klassische Weiß zur Hochzeit tragen wollen oder doch Jeans und Turnschuhe. Wir können darüber entscheiden, wo und mit wie vielen Gästen wir unsere Hochzeit feiern wollen.

Es gibt also rund um Hochzeit und Hochzeitsfeier ganz schön viele Entscheidungen zu treffen, viel zu organisieren und zu bedenken.

Damit ihr diese fünf Gadgets dabei nicht völlig vergesst, stellen wir sie euch kurz vor.

Chaoskarten Hochzeitsspiel

Sehr guter Bewertungen erfreut sich dieses Kartenspiel "für eine unvergesslich lustige Hochzeit". Die Chaoskarten enthalten 51 Hochzeitsmissionen und noch einmal 3 Karten, bei denen ihr selber kreativ werden und euch Aufgaben ausdenken könnt.

Was man sich unter den Hochzeitsmissionen vorstellen darf? Ein Beispiel lautet: "Die besten Partys finden bekanntlich auf der Toilette statt. Sorge dort für Musik, besorge ein paar Getränke und lade die Laufkundschaft ein, mit dir die Klosett-Tanzfläche zu eröffnen und ausgelassen zu feiern." Eine andere Mission klingt so: "Pflücke im Garten einen Strauß aus Gras, Gestrüpp und optional auch ein paar Blümchen. Überreiche diesen feierlich der Braut."

Der Vorteil des Chaoskarten-Hochzeitsspieles liegt auf der Hand: Die Feier wird durch die kleinen oder großen Missionen nicht unterbrochen und es gibt keine Grüppchenbildung. Wer will, zieht sich eine Karte, wer nicht möchte, lässt es bleiben. So wird niemand vorgeführt, aber die Aufgaben dienen dennoch dazu, die allgemeine Stimmung aufzulockern und die Gäste miteinander ins Gespräch zu bringen. So ist das sympathische Motto der Hersteller auch: "Wir haben langweiligen Partys den Kampf angesagt. Aber nicht auf Kosten der Umwelt. Daher lassen wir die Kartenspiele ohne Cellophanierung produzieren. Alles wird in Deutschland gefertigt und nach FSC- und PEFC-Standards gedruckt." Das klingt nach einem guten Partydeal.

Wedding Tree Glückskekse

Ein Gastgeschenk, das die Stimmung am Hochzeitstag auch spielerisch auflockern kann, sind diese Glückskekse von Wedding Tree.

Man kennt das ja: Glückskekse laden einfach zum Gespräch mit den Tischnachbarn ein, weil jeder neugierig ist, was für einen Spruch die anderen haben. Passenderweise drehen sich die Weisheiten der Wedding Tree Glückskekse allesamt um die Liebe und Herzensangelegenheiten. Und auch das Verpackungsdesign mutet hochzeitlich an.

Die 60 einzeln verpackten Glückskekse sind außerdem vegan, laktosefrei, ohne Palmöl, ohne Ei und frei von Gentechnik.

Benjia Hochzeitskartenbox

Was wäre eine Hochzeit ohne die Glückwünsche? Und da sich schnell eine ganze Menge Gratulationskarten ansammeln, die man als Erinnerung an den besonderen Tag ja auch nicht verlegen will, ist diese Kartenbox von Benjia ein sehr, sehr nützliches Hochzeitsgadget.

Die Box mit den Maßen 28x22x23cm besteht aus einer harten Acrylplatte mit einer bemerkenswerten Lichtdurchlässigkeit, was ihr ein einzigartiges Design verleiht.

Somit gibt sie auch auf der Hochzeitsfeier selbst eine schöne und praktische Dekoration ab, die sich sehen lassen kann.

Amari Hochzeitsmalbuch 10er-Set

Eine Hochzeitsfeier ist normalerweise nicht nach zwei Stunden vorbei und deshalb kann es eine gewichtige Frage sein, wie man die kleinsten Gäste über den Tag beschäftigt.

Das Hochzeitsmalbuch von Amari passt zum Ereignis und ist eine gute Beschäftigungsmöglichkeit für große und kleine Kinder. Das Set besteht aus zehn Malbüchern und zehn Stiftepackungen mit jeweils sechs Farben.

Alle Amari-Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und haben einen nachhaltigen Faktor: Für jedes verkaufte Amari-Produkt wird eine Schulmahlzeit an Kinder in Afrika gespendet.

Hochzeitssticker im Vintage Style

Ein Bestseller auf Amazon sind auch die Hochzeitssticker fürs Gästebuch oder Fotoalbum. 164 Aufkleber auf vier DinA4-Bögen liefern viele Ideen und Inspirationen.

Durch den transparenten Hintergrund wirken die Sticker auf beinahe jedem Untergrund gut. Die Oberfläche ist außerdem mattiert und nimmt so auch nach mehrmaligem Berühren keine Fingerabdrücke auf.

"Auf das Hochzeitspaar" ist beispielsweise auf einem schön gestalteten Aufkleber zu lesen, auf einem anderen ganz fränkisch "Passt".

