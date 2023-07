Die Sommerferien stehen vor der Tür. Wo könnte man die Ferien besser verbringen als in dem neuen Fun & Relax Park in Thurnau? Für die Ferien hat sich der Freizeitpark, der seit 1. Juni geöffnet hat, starke Aktionen überlegt. Bouldern, eine Kletterwand, Airhockey, Adventure-Golf und vieles mehr stehen auf dem Freizeit-Plan, doch sogar eine Kerwa findet dort statt! Das Restaurant verwöhnt nicht nur mit den besten Burgern, sondern auch mit bodenständiger, guter fränkischer Küche und leckeren Cocktails. Das Restaurant kann man sogar unabhängig vom Freizeitpark besuchen!

Das erwartet dich im Thurnauer Fun & Relax Park

Der Park bietet ein starkes Freizeitprogramm: Adventuregolfplatz, die Boulderanlage innen sowie die 2-Mann-Kletterwand außen, den Freizeit- und Funbereich innen mit zwei 8-Fuß-großen Schieferplatten Billardtischen, einem Airhockeytisch, einem Dartautomaten und einem Profi-Tischkicker. Gastronomisch wird ein im Industrial Style errichtetes Burger Bistro und ein gemütlicher Selbstbedienungs-Biergarten Speisen und Getränke bereithalten. Das Bistro und der Biergarten steht jedem offen und ist nicht an die Buchung einer der Attraktionen gebunden.

Das sind die Eintrittspreise für den Fun & Relax Park!

Der Adventuregolfplatz

Die 12-Bahn-Adventure-Golfanlage hat ein Bamberger Fachunternehmen bereits Anfang 2022 fertiggestellt. Sehenswürdigkeiten und Typisches aus Thurnau und der Region sind auf diesem Platz in künstlerischen Holzskulpturen wiederzufinden.

Adventuregolf ist eine Art Minigolf und verbindet den Spaß des „kleinen“ Minigolfs mit der Sportlichkeit des „richtigen“ Golfsports. Hindernisse aus Stein, Sand, Holz und Wasser sind auf den zwölf hügelig-kurvigen Bahnen zu überwinden. Die Golfart kann man ab 4 Jahren spielen.

Die Boulderanlage und Kletterwand

Die kleine Boulderanlage in der Halle bietet die Möglichkeit für Einsteiger aber auch Fortgeschrittene verschieden angelegte Boulderstrecken zu überwinden. Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe - ohne Gurt und Sicherungsseil. Man hangelt sich dabei an einer etwa vier Meter hohen Kletterwand entlang, um den Topgriff als Routen-Ziel zu erreichen. Bereits Kinder ab 4 Jahren können diesen Sport mitmachen und sich an kindgerechten Wänden ausprobieren. Im Außenbereich ragt noch ein weiterer Kletterhöhepunkt, im wahrsten Sinne des Wortes, heraus – die 9 Meter hohe Doppelkletterbahn. Hier können maximal zwei Personen gleichzeitig ihr Können unter Beweis stellen - natürlich gesichert, mit einem Klettergurt und High Quality Selbstsicherungsautomaten.

In der Halle neben der Boulderanlage bietet der Fun & Relax Park weitere Spielemöglichkeiten an wie Billard, Dart, Airhockey oder Tischkicker.

Burger, Tacos, Snacks und Brotzeit

Umrahmt wird der Aufenthalt im Fun & Relax Park mit dem Besuch im Burger Bistro im Industrial Style – mit neun Innentischen, einer Relax-Lounge und einem gemütlichen Biergarten. Das kulinarische Angebot umfasst verschiedene Burger und Tacos (beides auch vegetarisch und glutenfrei möglich), regionale Brotzeitplatten und Snacks, sowie ausgewählte saisonale Angebot.

Du willst wissen, was es im Restaurant gibt? Lies hier online die Getränke- und die Speisekarte!

Kerwa am 29. und 30. Juli – mit jedem 3. Cocktail gratis!

Feiere das Kerwa-Wochenende im Fun & Relax Park! Genieße das Seidla Huppendorfer Bier vom Schankwagen zum Kerwapreis von 3 Euro. oder die leckeren Essensangebote im Außenstand. Beim Cocktail Hopping zwischen moments café und moments funpark bekommst du den 3. Cocktail gratis. Für die Kinder gibts noch ein weiteres Highlight – eine Schatzsuche in den Sandkästen des Funparks mit verschiedenen Gewinnmöglichkeiten. Das Alles am Samstag, 29.7., und Sonntag, 30.7, – ein unvergessliches Erlebnis erwartet dich!

Weitere Informationen gibt es auf www.funundrelaxpark.de/aktionen!

Großes Sommer End Fest am 9. September – gratis Bouldern für Kinder

Feiere das große Sommer End Fest im moments Fun & Relax Park am Samstag, 09.09.2023! Genieße köstliches regionales Bier aus dem Bierausschank, kulinarische Highlights im Außenstand, gratis Führungen zur neuen Eisbahn und ihre einzigartige Technik. Am Abend ist Live-Musik geplant! Besonderes Angebot: Kinder von 4 bis 15 Jahre dürfen gratis bouldern!

Mehr als ein Freizeitpark

Der Funpark ist eine Bereicherung für die ganze Region, so sehen es auch die örtlichen und regionalen Behörden und Tourismusexperten für Oberfranken. Es entstand kein „normaler“ Freizeitpark, sondern ein Platz für alle Generationen zum Spaß haben, in Bewegung zu bleiben, zu feiern und zu entspannen. „Den Moment wahrnehmen und genießen“ – nach diesem Motto, das auch für das Café & Apartmenthaus steht, haben die Gestalter den Fun & Relax Park geplant und entworfen.

Öffnungszeiten in den Sommerferien

Montag: 13 Uhr bis 21.30 Uhr

Dienstag: Ruhetag

Mittwoch: 13 Uhr bis 21.30 Uhr

Donnerstag: 13 Uhr bis 21.30 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 22.30 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 22.30 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 21.30 Uhr

Kontakt und Anfahrt

moments Fun & Relax Park

Berndorfer Str. 17

95349 Thurnau

Telefon: 09228/3390434

Facebook