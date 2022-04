Heiraten in Franken: Diese Orte sind wie gemacht für die Traumhochzeit!

Mit der Hochzeit geht für viele Paare ein lang gehegter Lebenstraum in Erfüllung, weshalb dieser besondere Tag so einzigartig werden soll, wie nur möglich. Das ist nur verständlich, schließlich wird über das Datum und den richtigen Rahmen schon diskutiert, sobald der Verlobungsring am Finger sitzt. Vor allem die Wahl der Location ist hierbei das A und O, weil sie natürlich das Ambiente vorgibt und bestimmt, welche Gästezahl sich realisieren lässt.

Glücklicherweise sind der Fantasie von Verliebten in Franken dahingehend kaum Grenzen gesetzt, denn es steht inzwischen eine unglaubliche Vielzahl an tollen Orten zur Verfügung, die man für diesen Anlass nutzen kann.

Welche Kriterien bei der Location von Bedeutung sind

So unterschiedlich wie jede Braut und jeder Bräutigam auch, sind letztlich die Anforderungen, die beide an den Schauplatz stellen, an dem sie ihre Hochzeitsfeier abhalten. In den letzten beiden Jahrzehnten sind die Erwartungen an diesen deutlich angestiegen, es ist längst nicht mehr nur mit der eigenen Dorfkirche und dem traditionsreichen Gasthaus getan.

Stattdessen suchen Paare etwas Außergewöhnliches, wollen der Zeremonie ein ganz besonderes Flair verleihen und sich nicht selten auch von Freunden und Bekannten abheben. So erklärt es sich zum einen, warum gerade ausgefallene Hochzeitslocation beliebt sind wie nie. Zum anderen aber auch, warum die zukünftigen Eheleute bereit sind, wesentlich höhere Kosten und einen größeren Aufwand in Kauf zu nehmen, um ihre Träume umzusetzen.

Häufig bedeutet dies auch, auf die eigene Wunschlokalität länger zu warten als geplant und vom ursprünglichen Hochzeitsdatum abzurücken, weil man sich zwangsläufig daran orientieren muss, wann der nächste freie Termin vor Ort verfügbar ist.

Darüber hinaus wollen alle Gäste selbstverständlich mühelos anreisen können, weshalb das Ganze am besten daheim in Franken über die Bühne gehen soll. Dank unserer unvergleichlichen Landschaft, einer Vielzahl an romantischen Burgen und Schlössern sowie zahlreichen Gemeinden, die mit originellen Ideen auftrumpfen, ist es Gott sei Dank ein Leichtes, einen solch passenden Hochzeitsort ausfindig zu machen.

Für jeden Geschmack die richtige Atmosphäre

So besteht die Problematik eher darin, sich bei der Fülle an Angeboten überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Je nach Geschmack gibt es Locations, die vor allem für ihre verträumte Idylle bekannt sind, während bei anderen moderner Style im Vordergrund stehen und wieder andere auf ein ganz spektakuläres Erlebnis setzen und sich besonders als Fotospot eignen.

Es gilt also herauszufinden, wo der eigene Schwerpunkt liegen soll. Natürlich ist bei der Planung daneben aber von Belang, zu welcher Jahreszeit geheiratet wird, wie groß die Festgemeinde ausfallen soll und unter welches Motto der Tag eventuell gestellt wird. Auch das Budget muss natürlich berücksichtigt werden.

Beliebte Highlights in der fränkischen Schweiz

Aufgrund der phänomenalen natürlichen Gegebenheiten führt die fränkische Schweiz die Hitliste der Hochzeitslocations in Franken an, denn sie umfasst gleich mehrere Optionen auf einmal. Hier finden sich märchenhafte Schlösser und Burgen, die das Herz eines jeden Romantik-Liebhabers sofort höher schlagen lassen. Vor allem die Orte, die wir im Folgenden noch näher unter die Lupe nehmen werden, sind für Hochzeiten wie geschaffen.

Schloss Seehof

Dieses imposante Bauwerk, das in Memmelsdorf bei Bamberg liegt, wurde früher als Sommerresidenz der Fürstbischöfe genutzt. Es verfügt über eine ausladende Orangerie sowie eine hübsche Schlosskapelle, in der freie Trauungen mit bis zu 80 Gästen abgehalten werden können.

Burg Rabeneck

In Waischenfeld schaut dieses über 800 Jahre alte Bauwerk auf den Flusslauf der Wiesent hinab und bietet direkt Hotelzimmer vor Ort an. Gefeiert werden kann sowohl im Rittersaal, als auch draußen im Burghof oder im geschichtsträchtigen Gewölbekeller.

Schloss Burgellern

Nördlich von Scheßlitz gelegen ist dieses Schloss vor allem für seinen beeindruckenden Festsaal bekannt. Außerdem kann für die Trauung auch die Kapelle direkt vor Ort miteinbezogen werden.

Burg Rabenstein

Was viele vielleicht längst als Ausflugsziel kennen, sorgt auch als Hochzeitslocation für Begeisterung. Burg Rabenstein in Ahorntal sitzt auf schroffen Klippen mit Blick auf den Ailsbach und ist schon von Weitem zu sehen. Neben 22 stilvoll eingerichteten Zimmern des angegliederten Burghotels sind zudem die schöne Gartenanlage samt Burggraben für den Empfang im Freien perfekt.

Kriegergedächtniskapelle

Dieses Kleinod befindet sich auf dem Häselberg bei Reifenberg. Auch wenn der Name vielleicht wenig einladend klingt, offenbaren sich im Inneren dieser kleinen Kapelle zauberhafte Wandmalereien, die viel Wärme ausstrahlen. Sie ist zudem in eine malerische Gartenanlage eingebettet.

Schloss Jägersburg

In Bammersdorf, das zur Gemeinde Eggolsheim gehört, lässt sich in diesen lichtdurchfluteten Räumen mit hohen Decken fürstlich feiern. Die edlen Kronleuchter und Stuckdecken bilden das stimmige Ambiente, um an einer langen Tafel edel zu speisen. Doch auch das restliche Anwesen mit großen Freiflächen kann für die Hochzeitsfeier mit einbezogen werden.

Im Vergleich zu anderen Optionen fehlt hier zwar der spektakuläre Ausblick, da das Schloss auf der Ebene erbaut wurde, das macht jedoch der pure Prunk der Innenausstattung schnell wieder wett. Außerdem ist das Gebäude schon von außen wahnsinnig pompös und damit als Hintergrundkulisse für Fotos wie gemacht.

Burggaillenreuth

Ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Wiesenttal und Gößweinstein lädt dieses besondere Bauwerk mit umfriedeten Burghof zu großen Festen ein. Der Fachwerkstil in den oberen Stockwerken verleiht den Räumlichkeiten ein heimeliges Ambiente, während die kleineren Zimmer mit gemauertem Gewölbe sich ideal für die anschließende Tanzparty anbieten.

Weitere ungewöhnliche Kulissen mit dem besonderen Extra

Auch darüber hinaus findet man in der ganzen Region Franken noch jede Menge Alternativen, wenn es vielleicht ein kleinerer Rahmen sein soll oder man lieber einen Catering-Dienst nutzen möchte, anstatt ein Menü im Restaurant vor Ort zu bestellen. Von hübsch restaurierten Scheunen im rustikalen Stil bis hin zu modernen Eventlocations ist so ziemlich alles dabei.

Wie man an der Gemeinde Neuenmarkt schön sehen kann, lassen sich zudem immer mehr Gemeinden etwas einfallen, um heiratswillige Paare anzulocken. So kann man dort beispielsweise innerhalb des Dampflokomotiv-Museums heiraten – wer mag sogar direkt vor der ausgestellten Lok eines Schnellzugs.

Ähnlich viel Interesse erfährt auch der so genannte Verlobungstempel in Bischofsheim, der bereits auf eine lange Historie zurückblickt und schon für viele Verliebte den optimalen Rückzugsort bot. Glücklicherweise wurde das Wahrzeichen nach Kriegsende neu aufgebaut und bis heute regelmäßig renoviert.

Es ist somit nicht einfach, für sich und seine Festgemeinde das Richtige auszuwählen, zumal jedem glücklichen Paar noch unzählige weitere Entscheidungen bezüglich der Hochzeit abverlangt werden.