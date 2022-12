Deutschland vor 12 Minuten

Spiele-Rezension

Spiele-Test: Smart 10 und Smart 10 Harry Potter - die "Quizspiel-Revolution" im Check

Als Smart 10 vor fünf Jahren herauskam, priesen manche Spiele-Experten das Quizspiel in der Plastikbox als neues Trivial Pursuit. Wir haben Smart 10 sowohl in der Originalversion als auch in der neuen Harry-Potter-Edition ausprobiert und verraten euch, für wen sich die Spiele eignen und wer die Finger von ihnen lassen sollte.