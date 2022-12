Spiele-Test "Jumanji Deluxe": Echte Dschungel-Atmosphäre für junge Abenteurer

„Jumanji Deluxe“: Rezension des Abenteuer-Laufspiels

So spielt sich das elektronische Premium-Brettspiel

Infos, Bewertung und Fazit

„Jumanji Deluxe“ von Spin Master Games ist die elektronische Premiumausgabe des Brettspiels, das an die Kinofilme angelehnt ist. Der Kunststoffkoffer in Holzoptik ist allein schon ein Blickfang. Sobald er aufgeklappt und die Batterien eingelegt sind, startet ein unglaublicher Sound: die Trommeln von Jumanji. Die grüne Kuppel in der Mitte des Spielbretts beginnt zu leuchten und zu wabern, und dann erscheinen in ihr die Aufgaben.

Wie spielt sich Jumanji Deluxe?

Werden die Reime gelöst, folgen Challenges für die ganze Familie, um das Dschungelabenteuer zu bewältigen. Auf Karten stehen die Aufgaben für die unterschiedlichen Kategorieren. Eine*r nach der/dem anderen ist im Uhrzeigersinn an der Reihe, würfelt und zieht mit seinem Spielstein in Form eines Nashorns weiter.

Da zwei Würfel geworfen werden, ist bei entsprechend hochzahligen Würfen das Spiel recht schnell vorbei. Wir empfehlen daher, nur mit einem Würfel zu spielen, da die kleinen Aufgaben ja das Unterhaltsame des Spiels ausmachen.

Jumanji ist kooperativ: Wer als Erster das Zentrum des Spielplans erreicht, gewinnt für das gesamte Team. Aber auch das Gegenteil gilt für alle. Verliert eine*r das letzte seiner drei Leben, heißt es für alle „Game Over“.

Info und Fazit

„Jumanji Deluxe“ ist ein Spiel, das sich vor allem an Familien mit Grundschulkindern richtet, und das von seinen Licht- und Soundeffekten lebt. Dazu sind die von der eindrucksvollen grünen Kuppel gestellte Fragen zu beantworten, Begriffe pantomimisch darzustellen, es werden Spielchen gespielt, Aufgaben gestellt, bei denen die Mitspielenden im ganzen Zimmer unterwegs sein werden, um sie zu erfüllen. Manchmal muss man auch eine kurze spannende Geschichte erzählen und damit das Team überzeugen. Die Aufgaben orientieren sich an den Jumanji-Filmen, und wer diese kennt, für den ist das Spiel natürlich noch interessanter.

Was wir nicht verschweigen wollen: Aufgrund der Top-Ausstattung ist die Deluxe-Version des Jumanj-Brettspiels nicht gerade günstig. Wesentlich preiswerter kommt die "normale" Variante daher, die für rund die Hälfte zu haben ist. Diese haben wir nicht getestet, laut Beschreibung wurde beim regulären Jumanji-Brettspiel* aber auf die Soundeffekte verzichtet - die unserer Meinung nach einen wesentlichen Teil der Atmosphäre von Jumanji Deluxe ausmachen.

Infos zu „Jumanji Deluxe“ im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 6 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 30 Minuten Verlag: Spin Master Games

Pro: Tolle Stimmung durch Licht- und Soundeffekte Action für die ganze Familie Besonders lustig für Kenner des Kinofilms

Contra: Sehr laut (Sound nicht regulierbar) Unterhaltungswert schwankend

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: Die Aufgaben von „Jumanji Deluxe“ unterscheiden sich nicht vom Brettspiel. Doch die elektronischen Effekte und das coole Spielbrett der Luxusausgabe werten das Ganze deutlich auf. „Jumanji Deluxe“ begeistert Kinder enorm, vor allem, wenn im Raum das Licht gedimmt oder bei Kerzenschein gespielt wird. Das Abenteuerspiel ist vor allem Familien zu empfehlen, die gesellige Spiele lieben und bei der Regelauslegung auch einmal ein Auge zudrücken können.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.