Spiele-Test "Cluedo Escape – Verrat in der Villa": Das taugt der Klassiker im Gemeinschafts-Gewand

Cluedo gehört zu den weltweit bekanntesten und verbreitetsten Brettspielen. Eine Feststellung, die niemanden groß überraschen sollte wie die, dass die Mördersuche in einer geheimnisvollen Villa schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel hat. Dafür, dass die Grande Dame der Krimi-Spiele aber schon älter ist als die Bundesrepublik Deutschland (die Urversion wurde 1943 erfunden und heißt seit 1948 Cluedo oder Clue im Original), hat sie sich gut gehalten. Das dürfte nicht zuletzt an mehreren Neuauflagen und Versionen liegen, von denen einige noch im Handel erhältlich sind*. Eine der aktuellsten von ihnen münzt das bewährte Mörderjagd-Prinzip ganz dem Brettspiel-Zeitgeist folgend auf das beliebte Format der kooperativen Escape-Room-Spiele um und nennt sich folgerichtig „Cluedo Escape – Verrat in der Villa“. So naheliegend die Idee ist – bei vielen Teilnehmenden unserer Testrunden stieß sie anfangs auf Skepsis.

Cludeo - Verrat in der Villa: Wie spielt sich die gemeinschaftliche Mördersuche?

Die Hintergrundgeschichte des Kooperativ-Cluedos geht folgendermaßen: Alle sechs Figuren werden von Dr. Schwarz in seine Villa eingeladen, wo er ihnen offenbart, dass er Geld von ihnen will, um brisante Informationen über sie geheimzuhalten. Es handelt sich also um eine fiese Erpressung. Doch plötzlich geht das Licht aus, und als es wieder angeht, stellt sich heraus, dass einer der Anwesenden Dr. Schwarz ermordet hat. Die Aufgabe der Spieler besteht darin, gemeinsam die Villa zu durchsuchen, Beweise zu finden und den Mord aufzuklären.

Das Spielprinzip ist sehr simpel. Zunächst liegt nur die Eingangshalle der Villa als Spielplan offen, auf dem bestimmte Positionen und Gegenstände durch Nummern markiert sind. Die Hauptaufgabe der Spieler besteht darin, alle aufgedruckten Zahlen anzusteuern und dabei als Gruppe so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Jeder Spieler setzt seine Figur auf eine der Zahlen, zieht eine Karte und liest sie vor. Die Karten enthalten verschiedene Informationen (Gegenstände, Rätsel, Hinweise, Aussagen der Verdächtigen), die miteinander genutzt, gelöst und bewertet werden. Gelegentlich müssen Gegenstände kombiniert werden, indem Zahlenreihen auf verschiedenen Karten zu einem Code verbunden werden. Letztlich führen die Hinweise immer ins nächste Zimmer. Und so werden nach und nach werden alle Räume der Villa als Planergänzung auf den Tisch gelegt.

Am Ende gilt es für die Gruppe, aus allen Beweisen, Aussagen und Indizien den Mörder, die Waffe, den Ort und möglichst auch das Motiv zu rekonstruieren. Die Lösung des Mordfalls wird mit dem wahren Tathergang abgeglichen, der davon in einem Umschlag verwahrt war. Wenn die Spieler den Fall korrekt aufgeklärt haben, gewinnen sie gemeinsam, ansonsten verlieren sie zusammen. Die Tatsache, dass mindestens eine Person aus der Runde den Mord begangen haben muss, spielt dabei - wie beim Originalspiel - keine Rolle.

Staffage für kleine Rätsel: Das Spielprinzip von Cluedo - Verrat in der Villa

Einer der besonderen Aspekte von Cluedo: Verrat in der Villa ist das nostalgische Gefühl, das es erzeugt. Die sechs bekannten Charaktere, die die Spieler begleiten, sorgen für eine Verbindung zum Originalspiel. Das wird verstärkt durch die detailreiche Villa, in der das Spiel stattfindet. Die Villa erinnert an den Plan des klassischen Brettspiels und weckt Erinnerungen an vergangene Spieleabende. Wenn also Oberst von Gatow oder die Baronin von Porz durch die Räume eilen oder Direktor Grün einen Hinweis hat, entsteht sofort Spielspaß für Cluedo-Fans.

Was uns an der Cluedo-Neuinterpretation am besten gefallen hat: Das Haus entsteht erst langsam nach und nach, wenn bestimmte Rätsel gelöst werden. Das erzeugt ein wenig das Gefühl von einem First-Person-Computerspiel, bei dem auch nie weiß, was hinter der nächsten Ecke passiert. Auch das Design und Material überzeugen.

Das war es aber schon auf der Habenseite. Denn beim Herzstück eines Escape-Spiel – den zu lösenden Rätseln – hat uns Cluedo: Verrat in der Villa nicht überzeugen können. Sie sind fast ausnahmslos auf Anfänger-Niveau, das (prinzipiell lobenswerte) Hilfesystem dürfte kaum benötigt werden. Obwohl die Aufgaben gut in die Geschichte integriert sind, fehlt die Herausforderung.

Fazit: Toll gemachtes Koop-Cluedo, das leider nur einmalig spielbar ist

Als Trugschluss erweist sich die anfängliche Freude darüber, beim Erkunden der Villa eine große Rätsel-Auswahl zu haben. Da die Spielzeit egal ist und man nie weiß, ob eine der nummerierten Stationen nicht doch für die Aufklärung des Mordfalls wichtig ist, wird ohnehin jedes Spiel-Team jedes einzelne Rätsel angehen. So entsteht das Gefühl, vom Spiel durch das Haus geführt zu werden und gar keine eigenen Entscheidungen zu treffen.

Obwohl es in der Natur fast aller Krimi-Spiele liegt, nur einmal gespielt zu werden (von denselben Menschen, versteht sich) – beim Kooperativ-Cluedo schmerzt dieser Umstand besonders. Die relativ große Schachtel, das Spielmaterial und die gute Mechanik erwecken durchaus den Eindruck, es hier mit einem „vollwertigen“ Spiel zum Immer-wieder-Rätseln zu tun zu haben. Umso bedauerlicher ist es, dass hier nach gut eineinhalb Stunden alles vorbei ist – und weitergegeben werden kann/muss. Am besten an eine Spielegruppe, die aus absoluten Escape-Neulingen oder Kindern besteht (falls man ihnen das Mord-Thema zumuten möchte). Für alle anderen taugt der Verrat in der Villa bestenfalls als ein Aufwärm-Krimispiel.

Infos zu Cluedo: Verrat in der Villa im Überblick:

Spieleranzahl: 1 bis 6 Spieler Altersempfehlung: ab 8 (Verlagsangabe: ab 10) Dauer: ca. 90 Minuten Verlag: Hasbro Gaming Autor: nicht bekannt

Pro:

Leichter Einstieg Spielfeld-Villa entsteht nach und nach Nostalgiefaktor durch Figuren aus dem Originalspiel Gutes Material und schönes Design

Contra:

Rätsel nur auf Anfänger-Niveau keine Entscheidungsfreiheit nur einmalig spielbar

Redaktionswertung: 6 von 10 Punkten

Fazit: So naheliegend die Idee und so schön die Aufmachung ist: Das kooperative Cluedo krankt an einem zu beliebigen Ablauf und Rätseln, die selbst für Gelegenheitsspieler zu leicht sind. Der Verrat in der Villa ist ein bestenfalls nettes Spiel für Menschen, die in der Welt der Escape- und Krimi-Spiele einsteigen möchten.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.