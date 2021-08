Mitgekelterte Marienkäfer verderben den Geschmack des Weines

Marienkäfer sorgt für Bitternoten im Wein

im Wein Einst aus Asien als Nützling bei uns angesiedelt

Wein verliert an Qualität und Wert

an und Invasive asiatische Marienkäfer verbreiten sich immer mehr

Dass der einst als Nützling eingeführte asiatische Marienkäfer mittlerweile bei uns in Deutschland als invasive Art gilt, wissen wir bereits. Er verdrängt nicht nur unsere einheimischen Marienkäfer und nimmt deren Lebensraum ein, er ist mitunter sogar für eine schlechtere Qualität des Weines verantwortlich. Bereits ab vier oder fünf versehentlich mitgekelterten Marienkäfern pro Kilo Weintrauben kann man eine deutliche Geschmacksveränderung des Weines wahrnehmen. Aber wie gelangt nun der Marienkäfer in den Wein und wie ist er in der Lage, den Geschmack und die Qualität des Weines zu beeinflussen?

Ein bitteres Tröpfchen: Asiatischer Marienkäfer im Weinbau

Ein bitteres Tröpfchen: So könnte man sowohl das Sekret des asiatischen Marienkäfers bezeichnen, als auch den Wein, in dem die Marienkäfer versehentlich mitgekeltert wurden. Die rot/schwarze Färbung des Marienkäfers ist ein deutliches Warnsignal an alle Fressfeinde des Käfers. Er sendet mit der auffälligen Zeichnung ein optisches Signal an andere Tiere mit dem Hinweis "Vorsicht, ich bin giftig!" Bei ernsthafter Bedrohung ist der Käfer in der Lage, ein Tröpfchen bitter schmeckendes Sekret abzugeben.

Ein Vogel, der einmal einen Marienkäfer gepickt und das bittere Sekret geschmeckt hat, wird das aufgrund der damit verbundenen Lernerfahrung vermutlich nie wieder versuchen. In den Weinbergen war der einst als Nützling angesiedelte asiatische Marienkäfer zunächst gerne gesehen, weil er lästige Ernteschädlinge wie beispielsweise Blutläuse, Mehlige Apfelblattläuse, Rebläuse oder die Hopfenlaus in großen Mengen verspeist.

Der asiatische Marienkäfer schafft es, deutlich mehr Läuse zu vertilgen, als unsere einheimischen Marienkäferarten. Das macht ihn einerseits zu einem umweltfreundlichen und ökologischen Schädlingsbekämpfungsmittel, der den Einsatz von Pestiziden im Weinberg nicht notwendig macht. Schade nur, dass der asiatische Marienkäfer in großen Mengen auftaucht und gezielt nach Reben mit Rebgallen, verursacht von der Reblaus, sucht. Frisst er sich in die Gallen oder vorgeschädigte Weintrauben hinein, um den Rebschädling zu vertilgen, ist er während der Traubenlese für die Ernter nicht mehr sichtbar und wird teils in Mengen versehentlich mitgeerntet. Lese-Empfehlung: Die Gründe für das Verschwinden unseres heimischen Marienkäfers erfährst du in unserem Artikel.

Asiatischer Marienkäfer im Wein: Kein Genuß für Weintrinker

Das Abwehrsekret des Marienkäfers schmeckt äußerst unangenehm und bitter. Wird der Marienkäfer versehentlich mitgekeltert, werden diese Bitterstoffe automatisch in den Wein abgegeben. Der Wein bekommt dadurch beschriebene Geschmacksnoten wie beispielsweise "schmeckt nach Paprika", "schmeckt nach verbrannter Erdnussbutter" oder einfach nur "bitter".

Die Qualitätsschädigung des Weines durch den Marienkäfer ist jedoch nicht so schlimm, wie zunächst von Berichten aus den USA zu erwarten war. JillWellington/Pixabay

Beim Riesling reichen beispielsweise vier bis fünf Käfer pro Kilogramm Weintrauben, um den Geschmack des Weines zu beeinflussen. Bei der Maischegärung des Spätburgunders reichen bereits drei Käfer pro Kilogramm Weintrauben, um eine bittere Veränderung des Weingeschmackes festzustellen. Um den geschmacklichen bitteren Fehlton zu vermindern, fand man heraus, dass eine kurze Pressdauer und ein niedriger Pressdruck der Weintrauben hilft, um das bittere Aroma abzuschwächen.

Besonders in den Weinen Cabernet Sauvignon, Merlot oder Sauvignon Blanc kommt es zu Geschmacksveränderungen durch mitgekelterte Marienkäfer. Gerade beim Riesling, beim Müller-Thurgau oder beim Spätburgunder geht durch die Beeinflussung der typische, charakteristische Weingeschmack verloren. Diese Weine verlieren dadurch deutlich an Wert und Qualität. Gesundheitsschädlich sind die mitgekelterten Marienkäfer jedoch nicht.